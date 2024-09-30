https://ria.ru/20240930/ukraina-1975416185.html

В Николаевской области загорелся объект критической инфраструктуры

В Николаевской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2024

В Николаевской области загорелся объект критической инфраструктуры

Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области Украины, заявил в понедельник глава Николаевской областной военной администрации... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:57

2024-09-30T07:57

2024-09-30T07:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области Украины, заявил в понедельник глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. "Баштанский район: сегодня ночью, 30 сентября в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении Кима. Как заявил он, специалисты все еще занимаются ликвидацией пожара. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240930/dnepropetrovsk-1975405148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины