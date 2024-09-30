https://ria.ru/20240930/ukraina-1975396506.html

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.09.2024

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:24

2024-09-30T01:24

2024-09-30T01:25

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена практически одновременно - в 00.38 мск. В Киеве воздушную тревогу объявили в 1.06. Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ.

https://ria.ru/20240929/trevoga-1975388340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины