В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще 11 областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях была объявлена практически одновременно - в 00.38 мск. В Киеве воздушную тревогу объявили в 1.06.
Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ.