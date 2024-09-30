Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975469549.html
Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре
Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 30.09.2024
Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре
Украинские войска в Угледаре Донецкой народной республики выстраивали с 2014 года укрепрайоны, в том числе подземные переходы, которые протянулись на километры, РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:41
2024-09-30T11:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
угледар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975464031_0:289:2730:1825_1920x0_80_0_0_c688e7c08e15cb2d6b86c4eb0e25aeb0.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре Донецкой народной республики выстраивали с 2014 года укрепрайоны, в том числе подземные переходы, которые протянулись на километры, куда ВС РФ уже смогли спуститься, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Сложность (освобождения Угледара) в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны, причем это как пулеметные гнезда в высотках, и заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры. Там по мере освобождения, как наши военные берут очередной опорный пункт за очередным, мы уже можем это видеть, можем перемещаться уже на данный момент по данным переходам", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975464031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0066786999b28ff452ecb481ce2a4089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, угледар
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Угледар
Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре

Пушилин: ВСУ в Угледаре с 2014 г строили укрепрайоны с километровыми переходами

© РИА Новости / Виктор ЗванцевОкраины Угледара
Окраины Угледара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Виктор Званцев
Окраины Угледара
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре Донецкой народной республики выстраивали с 2014 года укрепрайоны, в том числе подземные переходы, которые протянулись на километры, куда ВС РФ уже смогли спуститься, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сложность (освобождения Угледара) в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны, причем это как пулеметные гнезда в высотках, и заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры. Там по мере освобождения, как наши военные берут очередной опорный пункт за очередным, мы уже можем это видеть, можем перемещаться уже на данный момент по данным переходам", - сказал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныУгледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала