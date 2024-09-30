https://ria.ru/20240930/ugledar-1975469549.html

Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре

Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 30.09.2024

Пушилин рассказал об укрепрайонах ВСУ в Угледаре

Украинские войска в Угледаре Донецкой народной республики выстраивали с 2014 года укрепрайоны, в том числе подземные переходы, которые протянулись на километры, РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:41

2024-09-30T11:41

2024-09-30T11:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска в Угледаре Донецкой народной республики выстраивали с 2014 года укрепрайоны, в том числе подземные переходы, которые протянулись на километры, куда ВС РФ уже смогли спуститься, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Сложность (освобождения Угледара) в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны, причем это как пулеметные гнезда в высотках, и заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры. Там по мере освобождения, как наши военные берут очередной опорный пункт за очередным, мы уже можем это видеть, можем перемещаться уже на данный момент по данным переходам", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, угледар