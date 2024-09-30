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"Вашингтон позаботится". В США высказались об ударах вглубь России - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:35 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/udary-1975401208.html
"Вашингтон позаботится". В США высказались об ударах вглубь России
"Вашингтон позаботится". В США высказались об ударах вглубь России - РИА Новости, 30.09.2024
"Вашингтон позаботится". В США высказались об ударах вглубь России
У администрации президента США Джо Байдена есть веские основания не предоставлять Украине разрешение на нанесение ударов вглубь территории России при помощи... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:35
2024-09-30T03:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джо байден
нато
сша
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена есть веские основания не предоставлять Украине разрешение на нанесение ударов вглубь территории России при помощи западного оружия, пишет National Interest."Вашингтон обеспокоен более широкой картиной. Они знают, что одобрение ударов вглубь России может не только подорвать шансы на мирные переговоры &lt;...&gt;, но и открыть ящик Пандоры сценариев эскалации. Даже если удары вглубь территории России будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком незначительными по масштабу, чтобы как-либо помочь Украине", — поясняет издание.Отмечается, что в Вашингтоне учли вероятную неэффективность нанесения дальнобойных ударов по территории России при помощи ракет Storm Shadow и Atacms, а также приняли во внимание множество других нерешаемых факторов."Как эти удары остановят продолжающееся разрушение энергосистемы Украины и гуманитарный кризис? Как они решат проблему сокращения населения Украины или нехватки основных военных материалов для оснащения бригад ВСУ и удержания линии фронта?" — сообщается в статье.Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. В четверг глава киевского режима должен был обсудить этот вопрос во время встречи с Байденом, однако Белый дом не стал объявлять о смене подхода к запрету на использование дальнобойного оружия.Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975387214.html
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в мире, россия, украина, джо байден, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джо Байден, НАТО, США
"Вашингтон позаботится". В США высказались об ударах вглубь России

TNI: у Байдена есть веские основания не разрешать ВСУ бить вглубь России

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. У администрации президента США Джо Байдена есть веские основания не предоставлять Украине разрешение на нанесение ударов вглубь территории России при помощи западного оружия, пишет National Interest.
"Вашингтон обеспокоен более широкой картиной. Они знают, что одобрение ударов вглубь России может не только подорвать шансы на мирные переговоры <...>, но и открыть ящик Пандоры сценариев эскалации. Даже если удары вглубь территории России будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком незначительными по масштабу, чтобы как-либо помочь Украине", — поясняет издание.
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Отмечается, что в Вашингтоне учли вероятную неэффективность нанесения дальнобойных ударов по территории России при помощи ракет Storm Shadow и Atacms, а также приняли во внимание множество других нерешаемых факторов.
"Как эти удары остановят продолжающееся разрушение энергосистемы Украины и гуманитарный кризис? Как они решат проблему сокращения населения Украины или нехватки основных военных материалов для оснащения бригад ВСУ и удержания линии фронта?" — сообщается в статье.
Зеленский неоднократно требовал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. В четверг глава киевского режима должен был обсудить этот вопрос во время встречи с Байденом, однако Белый дом не стал объявлять о смене подхода к запрету на использование дальнобойного оружия.
Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли в ситуацию на Украине напрямую. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта и заставит Россию принимать решения исходя из создаваемых для нее угроз, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжо БайденНАТОСША
 
 
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