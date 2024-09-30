https://ria.ru/20240930/turtsija-1975413430.html
Турецкий политик рассказал, что может осложнить вступление Турции в БРИКС
Турецкий политик рассказал, что может осложнить вступление Турции в БРИКС - РИА Новости, 30.09.2024
Турецкий политик рассказал, что может осложнить вступление Турции в БРИКС
Одобрение Великим национальным собранием (парламентом) Турции членства страны в БРИКС будет нелегким процессом, так в правительстве Анкары много прозападно... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:07
2024-09-30T07:07
2024-09-30T07:07
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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Одобрение Великим национальным собранием (парламентом) Турции членства страны в БРИКС будет нелегким процессом, так в правительстве Анкары много прозападно настроенных политиков, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. "Так или иначе, Турция подала заявку на членство в БРИКС. Прежде всего, это очень и очень важно. Это большая политическая смелость и большая атака - подать эту заявку, когда даже в правительстве так много западников. Я надеюсь, что БРИКС не совершит ошибку и не создаст проблем для заявки Турции. Однако получить одобрение членства в БРИКС от Великого национального собрания Турции будет нелегко. Исход этой борьбы будет иметь очень важные последствия как для атлантической, так и для азиатской стороны. Я придерживаюсь мнения, что национальная воля в Турции успешно завершит борьбу за членство в БРИКС", - сказал политик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html
https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, анкара (провинция), юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, брикс
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС
Турецкий политик рассказал, что может осложнить вступление Турции в БРИКС
Топкурулу: прозападники в правительстве осложнят процесс членства Турции в БРИКС
АНКАРА, 30 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Одобрение Великим национальным собранием (парламентом) Турции членства страны в БРИКС будет нелегким процессом, так в правительстве Анкары много прозападно настроенных политиков, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
"Так или иначе, Турция подала заявку на членство в БРИКС. Прежде всего, это очень и очень важно. Это большая политическая смелость и большая атака - подать эту заявку, когда даже в правительстве так много западников. Я надеюсь, что БРИКС не совершит ошибку и не создаст проблем для заявки Турции. Однако получить одобрение членства в БРИКС от Великого национального собрания Турции будет нелегко. Исход этой борьбы будет иметь очень важные последствия как для атлантической, так и для азиатской стороны. Я придерживаюсь мнения, что национальная воля в Турции успешно завершит борьбу за членство в БРИКС", - сказал политик.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.