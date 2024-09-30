https://ria.ru/20240930/turizm-1975474583.html
Около шести миллионов гостей посетили Ставропольский край с начала года
Около шести миллионов гостей посетили Ставропольский край с начала года - РИА Новости, 30.09.2024
Около шести миллионов гостей посетили Ставропольский край с начала года
С начала текущего года Ставропольский край посетили 6 миллионов гостей, это почти на 300 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:02
2024-09-30T12:02
2024-09-30T12:02
ставропольский край
владимир владимиров
туризм
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. С начала текущего года Ставропольский край посетили 6 миллионов гостей, это почти на 300 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Данные цифры свидетельствуют о возрастающем интересе путешественников к региону."Поддержка губернатора Владимира Владимирова в реализации приоритетного национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ способствует постоянному росту туристического потенциала Ставрополья. Облик курортных городов меняется — обновляются заброшенные здания, строятся новые объекты размещения, а качество обслуживания заметно улучшается. Все это способствует привлечению все большего числа отдыхать в наш край", — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводит пресс-служба.Летом 2024 года Ставропольский край посетили около 3 миллионов человек. Если текущие темпы роста туристического потока останутся неизменными, к 2030 году регион сможет принимать около 11,5 миллиона гостей ежегодно.Росту турпотока в регион способствует реализация, в том числе краевых госпрограмм и региональных проектов, направленных на благоустройство территории Кавказских Минеральных Вод.
https://ria.ru/20240925/stavropole-1974588061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир владимиров, туризм
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Туризм
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. С начала текущего года Ставропольский край посетили 6 миллионов гостей, это почти на 300 тысяч человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данные цифры свидетельствуют о возрастающем интересе путешественников к региону.
"Поддержка губернатора Владимира Владимирова
в реализации приоритетного национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ способствует постоянному росту туристического потенциала Ставрополья. Облик курортных городов меняется — обновляются заброшенные здания, строятся новые объекты размещения, а качество обслуживания заметно улучшается. Все это способствует привлечению все большего числа отдыхать в наш край", — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводит пресс-служба.
Летом 2024 года Ставропольский край посетили около 3 миллионов человек. Если текущие темпы роста туристического потока останутся неизменными, к 2030 году регион сможет принимать около 11,5 миллиона гостей ежегодно.
Росту турпотока в регион способствует реализация, в том числе краевых госпрограмм и региональных проектов, направленных на благоустройство территории Кавказских Минеральных Вод.