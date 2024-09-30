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Прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке захвата, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
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Религия
 
08:31 30.09.2024 (обновлено: 09:57 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/tserkov-1975418401.html
Прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке захвата, пишут СМИ
Прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке захвата, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке захвата, пишут СМИ
Православные прихожане в Черкассах отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в понедельник Союз... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:31
2024-09-30T09:57
россия
украина
черкассы
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Православные прихожане в Черкассах отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в понедельник Союз православных журналистов (СПЖ). "Верующие Черкасс отстояли собор", - говорится в Telegram-канале союза. В воскресенье вечером СПЖ сообщал о попытке рейдерского захвата собора, в котором участвовали неизвестные в камуфляже. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240913/moldaviya-1972491483.html
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россия, украина, черкассы, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Россия, Украина, Черкассы, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке захвата, пишут СМИ

СПЖ: прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке рейдерского захвата

© Союз православных журналистовЛюди возле Михайловского собора УПЦ в Черкассах
Люди возле Михайловского собора УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Союз православных журналистов
Люди возле Михайловского собора УПЦ в Черкассах
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Православные прихожане в Черкассах отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в понедельник Союз православных журналистов (СПЖ).
"Верующие Черкасс отстояли собор", - говорится в Telegram-канале союза.
Акция в поддержку православной церкви и традиционных ценностей у здания Молдавской митрополии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Кишиневе прошла акция в поддержку Молдавской православной церкви
13 сентября, 12:59
В воскресенье вечером СПЖ сообщал о попытке рейдерского захвата собора, в котором участвовали неизвестные в камуфляже.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
На Украине священников УПЦ отпустили, обязав явиться в военкомат
22 сентября, 22:56
 
РелигияРоссияУкраинаЧеркассыУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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