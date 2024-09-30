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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.09.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгородской области спустя 16 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:43
2024-09-30T02:43
2024-09-30T02:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгородской области спустя 16 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 2.12 мск. Через 16 минут Гладков сообщил об ее отмене. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/bespilotnik-1975387572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области отменили ракетную опасность