https://ria.ru/20240930/tayvan-1975412574.html

Тайваню никогда не позволят отделиться от родины, заявил эксперт

Тайваню никогда не позволят отделиться от родины, заявил эксперт - РИА Новости, 30.09.2024

Тайваню никогда не позволят отделиться от родины, заявил эксперт

Любые попытки превратить Тайвань в пешку для сдерживания Китая провалятся, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:49

2024-09-30T06:49

2024-09-30T06:49

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ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Любые попытки превратить Тайвань в пешку для сдерживания Китая провалятся, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй. "Политика Китая в отношении Тайваня очень ясна и заключается в том, чтобы продолжать с максимальной искренностью стремиться к мирному воссоединению. В то же время, "красные линии" также ясны: Тайваню никогда не будет позволено отделиться от родины", - заявил Дин Цзяньвэй. Он добавил, что "в настоящее время ситуация в Тайваньском проливе напряженная и коварная, все еще существуют факторы неопределенности и нестабильности, можно сказать, что "хочет дерево покоя, да ветер не прекращается". "С начала этого года ситуация в Тайваньском проливе внешне стабилизировалась после ряда провокаций и трудностей, но есть и подводные течения. Администрация Лай Циндэ использует так называемую "демократию" как упаковку для "сепаратизма", это не что иное, как способ умолять внешние силы поддержать провокации за независимость острова и выступать в качестве "пешки" внешних сил для сдерживания развития Китая", - указал эксперт в рамках VIII форума цивилизаций аналитического центра "Тайхэ". Следует подчеркнуть, отметил он, что китайское правительство, придерживаясь принципа "одного Китая", готово создать пространство для мирного воссоединения, но не оставляет никакого пространства для деятельности сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня. "Тайваньский вопрос является важнейшим из основных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Президентские выборы в США могут оказать определенное влияние на ситуацию в районе Тайваньского пролива, но независимо от того, кто будет избран следующим президентом США, Китай надеется, что Пекин и Вашингтон в своих отношениях будут двигаться навстречу друг другу", - сказал аналитик. Он отметил, что "соблюдение принципа "одного Китая" связано не только с моральным имиджем США, но также затрагивает общую ситуацию в китайско-американских отношениях, а также касается мировой стабильности и процветания". "Любые политические замыслы превратить Тайвань в пешку для сдерживания Китая, прощупать его "красные линии", бросить вызов основным интересам КНР, сдержать мирное развитие Китая и создать раскол, обречены на провал", - отметил он. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240927/tayvan-1974977145.html

https://ria.ru/20240530/tayvan-1949353938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси