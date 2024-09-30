Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/syrskiy-1975564541.html
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую - РИА Новости, 30.09.2024
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, отправляя... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:29
2024-09-30T16:29
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт. "Часть разработчиков высшего уровня, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру, была переведена в боевые подразделения для привлечения их на "ноль", не по специальности и с риском попасть в плен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас проекты для разведки, разработанные мобилизованными представителями лучших IT-компаний, находятся под угрозой уничтожения. Она пояснила, что в марте началась проверка военных частей, причем, еще до ее завершения, как утверждает Безуглая, поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности. "Через две недели приходит второй приказ - теперь на 80 офицеров, которых должны случайным образом перевести в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности. Оба этих приказа частично выполнены, но они были отменены для большинства людей через 4 месяца. Однако некоторые все же поехали в боевые бригады. Проекты разваливаются", - объясняет Безуглая. Депутат утверждает, что в августе была расформирована военная часть, которая разрабатывала проекты, используемые подразделениями большинства сил обороны и безопасности Украины. "Что необходимо сделать немедленно: прекратить атаки генералитета на воинские части, разрабатывающие программные и аппаратные комплексы…остановить процессы уничтожения проектов, прекратить перевод разработчиков программного обеспечения в боевые бригады, вернуть уже переведенных к работе над проектами, назначить их на соответствующие должности и возобновить выплату денежного обеспечения", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938352395.html
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966522174.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_0:0:2029:1522_1920x0_80_0_0_41925117d76e3d45ad392d3a5d9f0762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую

Депутат Рады Безуглая: Сырский тормозит развитие IT-технологий в ВСУ

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт.
"Часть разработчиков высшего уровня, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру, была переведена в боевые подразделения для привлечения их на "ноль", не по специальности и с риском попасть в плен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку
7 апреля, 10:16
По ее словам, сейчас проекты для разведки, разработанные мобилизованными представителями лучших IT-компаний, находятся под угрозой уничтожения. Она пояснила, что в марте началась проверка военных частей, причем, еще до ее завершения, как утверждает Безуглая, поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности.
"Через две недели приходит второй приказ - теперь на 80 офицеров, которых должны случайным образом перевести в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности. Оба этих приказа частично выполнены, но они были отменены для большинства людей через 4 месяца. Однако некоторые все же поехали в боевые бригады. Проекты разваливаются", - объясняет Безуглая.
Депутат утверждает, что в августе была расформирована военная часть, которая разрабатывала проекты, используемые подразделениями большинства сил обороны и безопасности Украины.
"Что необходимо сделать немедленно: прекратить атаки генералитета на воинские части, разрабатывающие программные и аппаратные комплексы…остановить процессы уничтожения проектов, прекратить перевод разработчиков программного обеспечения в боевые бригады, вернуть уже переведенных к работе над проектами, назначить их на соответствующие должности и возобновить выплату денежного обеспечения", - добавила Безуглая.
Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей могут пойти на выплаты ВСУ
16 августа, 07:49
 
В миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала