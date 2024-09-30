https://ria.ru/20240930/syrskiy-1975564541.html
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую - РИА Новости, 30.09.2024
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, отправляя... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:29
2024-09-30T16:29
2024-09-30T16:29
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт. "Часть разработчиков высшего уровня, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру, была переведена в боевые подразделения для привлечения их на "ноль", не по специальности и с риском попасть в плен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас проекты для разведки, разработанные мобилизованными представителями лучших IT-компаний, находятся под угрозой уничтожения. Она пояснила, что в марте началась проверка военных частей, причем, еще до ее завершения, как утверждает Безуглая, поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности. "Через две недели приходит второй приказ - теперь на 80 офицеров, которых должны случайным образом перевести в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности. Оба этих приказа частично выполнены, но они были отменены для большинства людей через 4 месяца. Однако некоторые все же поехали в боевые бригады. Проекты разваливаются", - объясняет Безуглая. Депутат утверждает, что в августе была расформирована военная часть, которая разрабатывала проекты, используемые подразделениями большинства сил обороны и безопасности Украины. "Что необходимо сделать немедленно: прекратить атаки генералитета на воинские части, разрабатывающие программные и аппаратные комплексы…остановить процессы уничтожения проектов, прекратить перевод разработчиков программного обеспечения в боевые бригады, вернуть уже переведенных к работе над проектами, назначить их на соответствующие должности и возобновить выплату денежного обеспечения", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938352395.html
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966522174.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили Сырского в отправке IT-специалистов на передовую
Депутат Рады Безуглая: Сырский тормозит развитие IT-технологий в ВСУ
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что главком ВСУ Александр Сырский тормозит развитие IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт.
"Часть разработчиков высшего уровня, которые почти год писали специальное программное обеспечение для разведки и ситуационной осведомленности, знают его архитектуру, была переведена в боевые подразделения для привлечения их на "ноль", не по специальности и с риском попасть в плен", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас проекты для разведки, разработанные мобилизованными представителями лучших IT-компаний, находятся под угрозой уничтожения. Она пояснила, что в марте началась проверка военных частей, причем, еще до ее завершения, как утверждает Безуглая, поступил приказ на перевод 150 IT-специалистов в боевые бригады на случайные должности.
"Через две недели приходит второй приказ - теперь на 80 офицеров, которых должны случайным образом перевести в различные боевые бригады на нерелевантные их званию, опыту и навыкам должности. Оба этих приказа частично выполнены, но они были отменены для большинства людей через 4 месяца. Однако некоторые все же поехали в боевые бригады. Проекты разваливаются", - объясняет Безуглая.
Депутат утверждает, что в августе была расформирована военная часть, которая разрабатывала проекты, используемые подразделениями большинства сил обороны и безопасности Украины.
"Что необходимо сделать немедленно: прекратить атаки генералитета на воинские части, разрабатывающие программные и аппаратные комплексы…остановить процессы уничтожения проектов, прекратить перевод разработчиков программного обеспечения в боевые бригады, вернуть уже переведенных к работе над проектами, назначить их на соответствующие должности и возобновить выплату денежного обеспечения", - добавила Безуглая.
Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного
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