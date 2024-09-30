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ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/svo-1975507391.html
ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области
ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и сорвали попытки атак в приграничных районах Курской области, потери противника РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:30
2024-09-30T13:30
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
сво
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и сорвали попытки атак в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ. "Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Камышевки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Как добавили в Минобороны, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО
ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области

МО России: ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области, две машины и автомобиль

© Минобороны РоссииЭкипажи БМП-2М, оснащённые универсальным боевым модулем "Бережок", группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Экипажи БМП-2М, оснащённые универсальным боевым модулем Бережок, группировки войск Север уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Минобороны России
Экипажи БМП-2М, оснащённые универсальным боевым модулем "Бережок", группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и сорвали попытки атак в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Камышевки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Как добавили в Минобороны, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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