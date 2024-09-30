https://ria.ru/20240930/svo-1975507391.html

ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области

ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024

ВСУ потеряли до 60 человек в Курской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и сорвали попытки атак в приграничных районах Курской области, потери противника РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:30

2024-09-30T13:30

2024-09-30T13:30

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

сво

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и сорвали попытки атак в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 60 человек, сообщили в Минобороны РФ. "Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки и Камышевки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Как добавили в Минобороны, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975480687.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, сво