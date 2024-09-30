https://ria.ru/20240930/svo-1975480434.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 85 военных, противник также потерял... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:23

2024-09-30T12:23

2024-09-30T12:23

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запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 85 военных, противник также потерял 155-мм гаубицу Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны, 108-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм гаубица Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975476585.html

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сша, россия, запорожская область, вооруженные силы украины