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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 85 военных, противник также потерял... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:23
2024-09-30T12:23
2024-09-30T12:23
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 85 военных, противник также потерял 155-мм гаубицу Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны, 108-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм гаубица Paladin производства США и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили 85 боевиков ВСУ, гаубицу США "Paladin" и станцию РЭБ