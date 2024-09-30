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Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 30.09.2024 (обновлено: 19:27 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975597744.html
Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР
Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:51
2024-09-30T19:27
специальная военная операция на украине
угледар
киев
житомир
владимир путин
евгений поддубный
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.По данным ведомства, потери противника составили до 1895 человек. При этом:День воссоединенияПрезидент России Владимир Путин обратился к гражданам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он поздравил россиян и отметил мужество и героизм жителей Донбасса и Новороссии.Президент подчеркнул, что страна и ее новые регионы через годы и непростые испытания шли к этому дню. Глава государства поблагодарил за стойкость, решительность и твердость жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые дали отпор неонацистской диктатуре, пытавшейся оторвать их от России.По словам Путина, западные элиты планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, а закончилось это тем, что Украина превратилась в колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию.Кроме того президент поблагодарил всех россиян за сплоченность и патриотический настрой, а также заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты.Россияне сегодня вместе отстаивают безопасное, благополучное будущее для своих детей и внуков, общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам, а на освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады, рассказал глава государства.Развитие Донбасса и Новороссии он назвал одним из важнейших национальных приоритетов. По словам российского лидера, проведена большая работа по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. Практически каждую неделю там вводятся новые социальные, промышленные и аграрные объекты, подчеркнул президент.Путин также особо отметил мужество и решимость солдат и офицеров, сражающихся на передовой, самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров и рабочих.Отпор ВСУ в Курской областиКак говорится в отдельной сводке об отражении попытки украинских войск вторгнуться в Курскую область, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесла поражение формированиям десяти бригад ВСУ, отразила две контратаки и сорвала попытки атак:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих.Повреждена инфраструктураУкраинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области, Житомире, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что более десяти ударов пришлись ночью по Киеву и его пригороду. По его данным, удары также наносились по Житомиру и пригороду, городу Смела в Черкасской области.Кроме того, целями атак стали колонны ВСУ в Кривом Роге и Бериславе, а также в Виннице. Еще Лебедев заявил об ударах по складам и колонне украинских войск в городе Белая Церковь в Киевской области. Очень тяжелая ситуация в Угледаре"Страна.ua" сообщила об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Угледаре. По данным издания, военнослужащие ВСУ пытаются выходить из города группами по десять человек, но из-за плотного огня минометов, артиллерии и использования БПЛА удается это лишь половине группы.У оставшихся в городе солдат заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Эвакуация на технике невозможна из-за полного огневого контроля ВС России над дорогами в Угледар.Сырский тормозитДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в торможении развития IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт.ВСУ обстреляли Донецк и ГорловкуУкраинские войска выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Поддубный стал героемВладимир Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, раненому 7 августа в Курской области, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975590946.html
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угледар, киев, житомир, владимир путин, евгений поддубный, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Киев, Житомир, Владимир Путин, Евгений Поддубный, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.
По данным ведомства, потери противника составили до 1895 человек. При этом:
  • Подразделения "Центра" и других группировок Вооруженных сил России нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 14 контратак;
  • Киев лишился двух танков, двух БМП, двух боевых бронированных машин "Козак", самоходных артиллерийских установок Krab и "Акация", трех гаубиц FH-70, двух М777 и одной Paladin, двух гаубиц "Мста-Б", орудия Д-20 и трех Д-30, гаубицы L-119 и орудия М119;
  • Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ и одна "Нота", семь складов с боеприпасами противника;
  • Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромную инфраструктуру, воинский эшелон в районе разгрузки;
  • ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника;
  • Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по железнодорожному эшелону уничтожил 12 вагонов с боеприпасами в районе Казанки в Николаевской области (в 45 километрах от Кривого Рога Днепропетровской области).
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, пишут СМИ
Вчера, 18:24

День воссоединения

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он поздравил россиян и отметил мужество и героизм жителей Донбасса и Новороссии.
Президент подчеркнул, что страна и ее новые регионы через годы и непростые испытания шли к этому дню. Глава государства поблагодарил за стойкость, решительность и твердость жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые дали отпор неонацистской диктатуре, пытавшейся оторвать их от России.
По словам Путина, западные элиты планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, а закончилось это тем, что Украина превратилась в колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того президент поблагодарил всех россиян за сплоченность и патриотический настрой, а также заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты.
Россияне сегодня вместе отстаивают безопасное, благополучное будущее для своих детей и внуков, общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам, а на освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады, рассказал глава государства.
Развитие Донбасса и Новороссии он назвал одним из важнейших национальных приоритетов. По словам российского лидера, проведена большая работа по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. Практически каждую неделю там вводятся новые социальные, промышленные и аграрные объекты, подчеркнул президент.
Путин также особо отметил мужество и решимость солдат и офицеров, сражающихся на передовой, самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров и рабочих.
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В США обратили внимание на странное поведение Зеленского в Нью-Йорке
Вчера, 17:35

Отпор ВСУ в Курской области

Как говорится в отдельной сводке об отражении попытки украинских войск вторгнуться в Курскую область, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесла поражение формированиям десяти бригад ВСУ, отразила две контратаки и сорвала попытки атак:
  • При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути;
  • Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских бригад, а также по районам сосредоточения и резервам в Сумской области;
  • ВСУ потеряли более 350 солдат, БМП, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, ЗРК "Тунгуску", радиолокационную станцию ПВО "Рада", бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
"Истекает кровью". На Западе заговорили о гигантском сражении в Донбассе
Вчера, 14:48

Повреждена инфраструктура

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области, Житомире, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что более десяти ударов пришлись ночью по Киеву и его пригороду. По его данным, удары также наносились по Житомиру и пригороду, городу Смела в Черкасской области.
Кроме того, целями атак стали колонны ВСУ в Кривом Роге и Бериславе, а также в Виннице. Еще Лебедев заявил об ударах по складам и колонне украинских войск в городе Белая Церковь в Киевской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
Вчера, 08:00

Очень тяжелая ситуация в Угледаре

"Страна.ua" сообщила об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Угледаре. По данным издания, военнослужащие ВСУ пытаются выходить из города группами по десять человек, но из-за плотного огня минометов, артиллерии и использования БПЛА удается это лишь половине группы.
У оставшихся в городе солдат заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Эвакуация на технике невозможна из-за полного огневого контроля ВС России над дорогами в Угледар.

Сырский тормозит

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в торможении развития IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт.

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Поддубный стал героем

Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, раненому 7 августа в Курской области, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарКиевЖитомирВладимир ПутинЕвгений ПоддубныйСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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