Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.
По данным ведомства, потери противника составили до 1895 человек. При этом:
- Подразделения "Центра" и других группировок Вооруженных сил России нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 14 контратак;
- Киев лишился двух танков, двух БМП, двух боевых бронированных машин "Козак", самоходных артиллерийских установок Krab и "Акация", трех гаубиц FH-70, двух М777 и одной Paladin, двух гаубиц "Мста-Б", орудия Д-20 и трех Д-30, гаубицы L-119 и орудия М119;
- Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" ВСУ и одна "Нота", семь складов с боеприпасами противника;
- Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромную инфраструктуру, воинский эшелон в районе разгрузки;
- ПВО сбила четыре снаряда HIMARS и 24 украинских беспилотника;
- Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по железнодорожному эшелону уничтожил 12 вагонов с боеприпасами в районе Казанки в Николаевской области (в 45 километрах от Кривого Рога Днепропетровской области).
День воссоединения
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он поздравил россиян и отметил мужество и героизм жителей Донбасса и Новороссии.
Президент подчеркнул, что страна и ее новые регионы через годы и непростые испытания шли к этому дню. Глава государства поблагодарил за стойкость, решительность и твердость жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые дали отпор неонацистской диктатуре, пытавшейся оторвать их от России.
По словам Путина, западные элиты планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, а закончилось это тем, что Украина превратилась в колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того президент поблагодарил всех россиян за сплоченность и патриотический настрой, а также заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты.
Россияне сегодня вместе отстаивают безопасное, благополучное будущее для своих детей и внуков, общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам, а на освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады, рассказал глава государства.
Развитие Донбасса и Новороссии он назвал одним из важнейших национальных приоритетов. По словам российского лидера, проведена большая работа по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. Практически каждую неделю там вводятся новые социальные, промышленные и аграрные объекты, подчеркнул президент.
Путин также особо отметил мужество и решимость солдат и офицеров, сражающихся на передовой, самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров и рабочих.
Отпор ВСУ в Курской области
Как говорится в отдельной сводке об отражении попытки украинских войск вторгнуться в Курскую область, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесла поражение формированиям десяти бригад ВСУ, отразила две контратаки и сорвала попытки атак:
- При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении Нового Пути;
- Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских бригад, а также по районам сосредоточения и резервам в Сумской области;
- ВСУ потеряли более 350 солдат, БМП, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, ЗРК "Тунгуску", радиолокационную станцию ПВО "Рада", бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих.
Повреждена инфраструктура
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области, Житомире, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что более десяти ударов пришлись ночью по Киеву и его пригороду. По его данным, удары также наносились по Житомиру и пригороду, городу Смела в Черкасской области.
Кроме того, целями атак стали колонны ВСУ в Кривом Роге и Бериславе, а также в Виннице. Еще Лебедев заявил об ударах по складам и колонне украинских войск в городе Белая Церковь в Киевской области.
Киев нашел способ победить Россию
Вчера, 08:00
Очень тяжелая ситуация в Угледаре
"Страна.ua" сообщила об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Угледаре. По данным издания, военнослужащие ВСУ пытаются выходить из города группами по десять человек, но из-за плотного огня минометов, артиллерии и использования БПЛА удается это лишь половине группы.
У оставшихся в городе солдат заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Эвакуация на технике невозможна из-за полного огневого контроля ВС России над дорогами в Угледар.
Сырский тормозит
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в торможении развития IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт.
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Поддубный стал героем
Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, раненому 7 августа в Курской области, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.