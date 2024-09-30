https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975597744.html

Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР

Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024

Спецоперация, 30 сентября: ВС России освободили Нелеповку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:51

2024-09-30T18:51

2024-09-30T19:27

специальная военная операция на украине

угледар

киев

житомир

владимир путин

евгений поддубный

сергей лебедев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469488_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c3144f0372bd84c2dfadf567d0b8cabb.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны.По данным ведомства, потери противника составили до 1895 человек. При этом:День воссоединенияПрезидент России Владимир Путин обратился к гражданам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он поздравил россиян и отметил мужество и героизм жителей Донбасса и Новороссии.Президент подчеркнул, что страна и ее новые регионы через годы и непростые испытания шли к этому дню. Глава государства поблагодарил за стойкость, решительность и твердость жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые дали отпор неонацистской диктатуре, пытавшейся оторвать их от России.По словам Путина, западные элиты планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, а закончилось это тем, что Украина превратилась в колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию.Кроме того президент поблагодарил всех россиян за сплоченность и патриотический настрой, а также заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты.Россияне сегодня вместе отстаивают безопасное, благополучное будущее для своих детей и внуков, общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам, а на освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады, рассказал глава государства.Развитие Донбасса и Новороссии он назвал одним из важнейших национальных приоритетов. По словам российского лидера, проведена большая работа по восстановлению инфраструктуры в новых регионах. Практически каждую неделю там вводятся новые социальные, промышленные и аграрные объекты, подчеркнул президент.Путин также особо отметил мужество и решимость солдат и офицеров, сражающихся на передовой, самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров и рабочих.Отпор ВСУ в Курской областиКак говорится в отдельной сводке об отражении попытки украинских войск вторгнуться в Курскую область, группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесла поражение формированиям десяти бригад ВСУ, отразила две контратаки и сорвала попытки атак:Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих.Повреждена инфраструктураУкраинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области, Житомире, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что более десяти ударов пришлись ночью по Киеву и его пригороду. По его данным, удары также наносились по Житомиру и пригороду, городу Смела в Черкасской области.Кроме того, целями атак стали колонны ВСУ в Кривом Роге и Бериславе, а также в Виннице. Еще Лебедев заявил об ударах по складам и колонне украинских войск в городе Белая Церковь в Киевской области. Очень тяжелая ситуация в Угледаре"Страна.ua" сообщила об очень тяжелой ситуации для ВСУ в Угледаре. По данным издания, военнослужащие ВСУ пытаются выходить из города группами по десять человек, но из-за плотного огня минометов, артиллерии и использования БПЛА удается это лишь половине группы.У оставшихся в городе солдат заканчиваются боеприпасы и продовольствие. Эвакуация на технике невозможна из-за полного огневого контроля ВС России над дорогами в Угледар.Сырский тормозитДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в торможении развития IT-технологий в украинской армии, отправляя специалистов этой сферы в боевые бригады на фронт.ВСУ обстреляли Донецк и ГорловкуУкраинские войска выпустили 35 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Поддубный стал героемВладимир Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, раненому 7 августа в Курской области, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

https://ria.ru/20240930/ukraina-1975590946.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975577666.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975532005.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html

угледар

киев

житомир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

угледар, киев, житомир, владимир путин, евгений поддубный, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире