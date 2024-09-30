https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975565294.html
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:32
2024-09-30T16:32
2024-09-30T16:37
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как вертолет готовится к вылету, добирается до места нанесения удара и выпускает ракеты, после чего возвращается.
https://ria.ru/20240824/ka-52-1968191238.html
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Удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетахКа-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнилипротиворакетный маневр, выпустилитепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
2024-09-30T16:32
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в Курской области
МО РФ: вертолеты Ка-52М уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Российские вертолеты Ка-52М нанесли удар авиаракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны
РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как вертолет готовится к вылету, добирается до места нанесения удара и выпускает ракеты, после чего возвращается.