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ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:34
2024-09-30T12:34
2024-09-30T12:53
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30, уничтожены два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ потеряли до 120 военных, БМП и гаубицу Д-30 в зоне действия "Востока"