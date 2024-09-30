https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975494062.html

ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 30.09.2024

ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:34

2024-09-30T12:34

2024-09-30T12:53

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972454688_0:71:3182:1860_1920x0_80_0_0_680fde4742dd126d2c80fe0acfde48be.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30, уничтожены два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность