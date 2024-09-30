Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 30.09.2024 (обновлено: 12:53 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975494062.html
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:34
2024-09-30T12:53
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972454688_0:71:3182:1860_1920x0_80_0_0_680fde4742dd126d2c80fe0acfde48be.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30, уничтожены два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972454688_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_811df10d9512f0b17c79d926e58d2511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 120 боевиков в зоне ответственности группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 120 военных, БМП и гаубицу Д-30 в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты и гаубицу Д-30 в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 120 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30, уничтожены два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала