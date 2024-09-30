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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.09.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:31
2024-09-30T12:31
2024-09-30T12:31
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ. Также уничтожены пять складов с боеприпасами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 6 бригад ВСУ
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены пять складов с боеприпасами.