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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.09.2024
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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.09.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:31
2024-09-30T12:31
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ. Также уничтожены пять складов с боеприпасами.
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харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике 6 бригад ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерии ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие реактивной артиллерии ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие реактивной артиллерии ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены пять складов с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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