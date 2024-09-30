https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975483558.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.09.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:31

2024-09-30T12:31

2024-09-30T12:31

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразили две контратаки, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, были отражены две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника составили до 425 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ. Также уничтожены пять складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность