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ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:26
2024-09-30T12:26
2024-09-30T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
волчанск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"
Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных на Липцовском и Волчанском направлениях