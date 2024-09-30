https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975482134.html

ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 30.09.2024

ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:26

2024-09-30T12:26

2024-09-30T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

волчанск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

волчанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф