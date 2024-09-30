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ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975482134.html
ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:26
2024-09-30T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
волчанск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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безопасность, харьковская область, россия, волчанск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 75 боевиков в зоне действий группировки "Север"

Минобороны: ВСУ потеряли до 75 военных на Липцовском и Волчанском направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 75 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях в Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты и девять автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВолчанскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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