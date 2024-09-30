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ВСУ потеряли до 630 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 30.09.2024 (обновлено: 12:33 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975476585.html
ВСУ потеряли до 630 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 630 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 30.09.2024
ВСУ потеряли до 630 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих и две боевые бронемашины... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:12
2024-09-30T12:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих и две боевые бронемашины "Козак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм орудие Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 630 боевиков в зоне действия группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ потеряли до 630 боевиков и две бронемашины в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 630 военнослужащих и две боевые бронемашины "Козак", сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой Народной Республики.
"Отражены девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм орудие Д-30", - уточнили в министерстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
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