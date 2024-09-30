https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409689.html
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь - РИА Новости, 30.09.2024
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь
Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:06
2024-09-30T06:06
2024-09-30T06:06
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь: по складам и по готовящейся к выходу колонне прилетало", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240830/sumy-1969376626.html
белая церковь (город)
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь
Подполье: ВС России нанесли удар по складам и колонне ВСУ в Белой Церкви