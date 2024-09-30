https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409689.html

Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь

Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь - РИА Новости, 30.09.2024

Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь

Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T06:06

2024-09-30T06:06

2024-09-30T06:06

специальная военная операция на украине

белая церковь (город)

киевская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь: по складам и по готовящейся к выходу колонне прилетало", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240830/sumy-1969376626.html

белая церковь (город)

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире