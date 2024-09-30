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Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409689.html
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь - РИА Новости, 30.09.2024
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь
Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T06:06
2024-09-30T06:06
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь: по складам и по готовящейся к выходу колонне прилетало", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240830/sumy-1969376626.html
белая церковь (город)
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белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударах по городу Белая Церковь

Подполье: ВС России нанесли удар по складам и колонне ВСУ в Белой Церкви

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Удар нанесен по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Белая Церковь: по складам и по готовящейся к выходу колонне прилетало", - рассказал собеседник агентства.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Подполье сообщило об ударе по складу ВСУ в Сумах
30 августа, 07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБелая Церковь (город)Киевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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