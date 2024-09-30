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Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:42 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408500.html
Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ
Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" в Запорожской области уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:42
2024-09-30T05:42
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" в Запорожской области уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления и операторов FPV-дронов ВСУ", - сказали в ведомстве. Ежедневно российская артиллерия наносит точные удары по противнику. "Все ошибки чреваты последствиями, поэтому ошибаться никак нельзя, тем самым помогаем нашим ребятам двигаться дальше", - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным "Веселый". Перед ударом по строениям населенный пункт, находящийся в серой зоне, всегда проверяется наземной и воздушной разведкой на отсутствие мирных жителей, отметили в Минобороны. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов и операторами дронов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ

Группа "Днепр" уничтожила пункт управления FPV-дронов ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" в Запорожской области уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления и операторов FPV-дронов ВСУ", - сказали в ведомстве.
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
05:26
Ежедневно российская артиллерия наносит точные удары по противнику. "Все ошибки чреваты последствиями, поэтому ошибаться никак нельзя, тем самым помогаем нашим ребятам двигаться дальше", - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным "Веселый".
Перед ударом по строениям населенный пункт, находящийся в серой зоне, всегда проверяется наземной и воздушной разведкой на отсутствие мирных жителей, отметили в Минобороны.
Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов и операторами дронов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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