https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408500.html

Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ

Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024

Бойцы группы "Днепр" уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" в Запорожской области уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:42

2024-09-30T05:42

2024-09-30T05:42

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" в Запорожской области уничтожили пункт управления FPV-дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления и операторов FPV-дронов ВСУ", - сказали в ведомстве. Ежедневно российская артиллерия наносит точные удары по противнику. "Все ошибки чреваты последствиями, поэтому ошибаться никак нельзя, тем самым помогаем нашим ребятам двигаться дальше", - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным "Веселый". Перед ударом по строениям населенный пункт, находящийся в серой зоне, всегда проверяется наземной и воздушной разведкой на отсутствие мирных жителей, отметили в Минобороны. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов и операторами дронов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html

https://ria.ru/20240926/obstanovka-1974675645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность