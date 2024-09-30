https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408175.html
На Донецком направлении создали мастерскую по изготовлению БПЛА
На Донецком направлении создали мастерскую по изготовлению БПЛА - РИА Новости, 30.09.2024
На Донецком направлении создали мастерскую по изготовлению БПЛА
ВС РФ "Южной" группировки войск создали вблизи передовой на донецком направлении мастерскую по изготовлению и доработке БПЛА различного типа, а также... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:32
2024-09-30T05:32
2024-09-30T05:32
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ "Южной" группировки войск создали вблизи передовой на донецком направлении мастерскую по изготовлению и доработке БПЛА различного типа, а также боеприпасов к ним, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Для обеспечения более качественного результата боевой работы вблизи передовой развернута мастерская, где на практике осуществляется доработка боеприпасов к БПЛА квадрокоптерного типа сообразно поставленным задачам", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны. Как сказано в сообщении ведомства, специалисты имеют возможность на базе мастерской совершенствовать крепления зарядов к корпусу беспилотников, увеличивать мощность тех или иных сбросов, комбинировать типы поражающих элементов. В мастерской имеется все необходимое для этого оборудование. "У нас много всяких штучек для нацистов" - сказал военнослужащий, специалист мастерской с позывным "Ювелир".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии
На Донецком направлении создали мастерскую по изготовлению БПЛА
На Донецком направлении создали мастерскую по изготовлению и доработке БПЛА
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ "Южной" группировки войск создали вблизи передовой на донецком направлении мастерскую по изготовлению и доработке БПЛА различного типа, а также боеприпасов к ним, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Для обеспечения более качественного результата боевой работы вблизи передовой развернута мастерская, где на практике осуществляется доработка боеприпасов к БПЛА квадрокоптерного типа сообразно поставленным задачам", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
Как сказано в сообщении ведомства, специалисты имеют возможность на базе мастерской совершенствовать крепления зарядов к корпусу беспилотников, увеличивать мощность тех или иных сбросов, комбинировать типы поражающих элементов. В мастерской имеется все необходимое для этого оборудование.
"У нас много всяких штучек для нацистов" - сказал военнослужащий, специалист мастерской с позывным "Ювелир".