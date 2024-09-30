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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
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05:26 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975407838.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:26
2024-09-30T05:26
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны. "Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены пункт управления БПЛА, бронетехника и живая сила ВСУ", - рассказали в МО. Уточняется, что координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. "Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240929/krab-1975359453.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Минобороны: артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны.
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Вчера, 16:48
"Разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены пункт управления БПЛА, бронетехника и живая сила ВСУ", - рассказали в МО.
Уточняется, что координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.
"Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили все выявленные цели", - рассказали в МО РФ.
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