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Российские военные уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
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05:21 30.09.2024
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Российские военные уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
Российские военные уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области
Расчеты гаубиц Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:21
2024-09-30T05:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 сен - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в Курской области, отметили в ведомстве. "Подразделениями БПЛА было обнаружено, что противник закрепился в одной из лесопосадок вдоль дороги, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесополосе и с помощью корректировки разведывательного беспилотника нанес артиллерийские удары по целям... Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена. Было уничтожено до двух отделений личного состава противника", - отметили в МО РФ. Огневое поражение противника ведется на дальности в несколько километров. В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудий корректируют беспилотники. "Работаем по живой силе противника, по технике, по расчетам БПЛА, также работаем по блиндажам, по всему - какую видим цель, по той и работаем. Под корректуру есть оператор-наблюдатель, который нас корректирует после каждого выстрела", - рассказал наводчик орудия с позывным "Кактус". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,5 тысячи военных, 133 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406535.html
https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские военные уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области

Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов
Боевая работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУРСК, 30 сен - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ группировки войск "Север" ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в Курской области, отметили в ведомстве.
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"Подразделениями БПЛА было обнаружено, что противник закрепился в одной из лесопосадок вдоль дороги, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесополосе и с помощью корректировки разведывательного беспилотника нанес артиллерийские удары по целям... Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена. Было уничтожено до двух отделений личного состава противника", - отметили в МО РФ.
Огневое поражение противника ведется на дальности в несколько километров. В ходе выполнения боевых задач применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудий корректируют беспилотники.
"Работаем по живой силе противника, по технике, по расчетам БПЛА, также работаем по блиндажам, по всему - какую видим цель, по той и работаем. Под корректуру есть оператор-наблюдатель, который нас корректирует после каждого выстрела", - рассказал наводчик орудия с позывным "Кактус".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18,5 тысячи военных, 133 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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