https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406535.html
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Самолеты штурмовой авиации Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:07
2024-09-30T05:07
2024-09-30T05:56
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су-25
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самолеты штурмовой авиации Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html
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РИА Новости
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самолеты штурмовой авиации Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, добавили в ведомстве.