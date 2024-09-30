https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406535.html

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.09.2024

Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

Самолеты штурмовой авиации Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:07

2024-09-30T05:07

2024-09-30T05:56

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курская область

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су-25

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самолеты штурмовой авиации Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975406351.html

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Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность