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ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 30.09.2024
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22:24 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/siriya-1975620365.html
ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 30.09.2024
ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС РФ в Сирии нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T22:24
2024-09-30T22:24
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по семи выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной "коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 (два раза) и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9.
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в мире, россия, сирия, сша, воздушно-космические силы россии, f-15se
В мире, Россия, Сирия, США, Воздушно-космические силы России, F-15SE
ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские ВКС в Сирии
Российские ВКС в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские ВКС в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"ВКС России нанесли удары по семи выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
По словам Игнасюка, авиация международной "коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 (два раза) и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9.
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