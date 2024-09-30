https://ria.ru/20240930/siriya-1975620365.html

ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 30.09.2024

ВКС России нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ в Сирии нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T22:24

2024-09-30T22:24

2024-09-30T22:24

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВКС РФ в Сирии нанесли удары по семи пунктам базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по семи выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной "коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 (два раза) и разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9.

https://ria.ru/20240331/siriya-1936994057.html

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в мире, россия, сирия, сша, воздушно-космические силы россии, f-15se