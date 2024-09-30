https://ria.ru/20240930/shkola-1975572055.html

Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе

Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе - РИА Новости, 30.09.2024

Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе

Прокуратура и Министерство образования Московской области проверяют инцидент в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет, сообщила РИА... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:02

2024-09-30T17:02

2024-09-30T18:55

общество

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура и Министерство образования Московской области проверяют инцидент в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. "В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор", — сказала собеседница агентства.Она призвала педагогов проявлять чуткость в такой деликатной теме, как физиологические потребности детей, особенно когда это касается младших школьников. "Не отпустить ребенка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения. <...> Педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений. Здесь нужно искать какой-то разумный баланс. Если ребенок просится выйти, нужно обязательно его отпустить", — считает Мишонова.Об инциденте сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, в Одинцовской средней школе № 3 учитель не отпустила четвероклассника в туалет, мальчик обмочился прямо в классе. На фоне переживаний и унижений у ребенка подскочила температура, сейчас он болеет. Мама мальчика обратилась в прокуратуру.

https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова