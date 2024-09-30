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Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе - РИА Новости, 30.09.2024
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17:02 30.09.2024 (обновлено: 18:55 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/shkola-1975572055.html
Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе
Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе - РИА Новости, 30.09.2024
Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе
Прокуратура и Министерство образования Московской области проверяют инцидент в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет, сообщила РИА... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:02
2024-09-30T18:55
общество
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура и Министерство образования Московской области проверяют инцидент в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. "В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор", — сказала собеседница агентства.Она призвала педагогов проявлять чуткость в такой деликатной теме, как физиологические потребности детей, особенно когда это касается младших школьников. "Не отпустить ребенка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения. &lt;...&gt; Педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений. Здесь нужно искать какой-то разумный баланс. Если ребенок просится выйти, нужно обязательно его отпустить", — считает Мишонова.Об инциденте сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, в Одинцовской средней школе № 3 учитель не отпустила четвероклассника в туалет, мальчик обмочился прямо в классе. На фоне переживаний и унижений у ребенка подскочила температура, сейчас он болеет. Мама мальчика обратилась в прокуратуру.
https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова
Общество, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова
Прокуратура проводит проверку после скандала в одинцовской школе

Проверку проведут в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Прокуратура и Министерство образования Московской области проверяют инцидент в одинцовской школе, где учитель не отпустила ребенка в туалет, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"В ситуации уже разбирается прокуратура и Министерство образования Московской области. Правовая оценка будет дана по результатам проверок. Учителю уже вынесен выговор", — сказала собеседница агентства.
Она призвала педагогов проявлять чуткость в такой деликатной теме, как физиологические потребности детей, особенно когда это касается младших школьников.
"Не отпустить ребенка в туалет — это своеобразная форма психологического насилия и унижения. <...> Педагог отвечает за жизнь и здоровье детей во время занятий, нельзя не отпускать их в туалет во время урока из-за своих немотивированных опасений. Здесь нужно искать какой-то разумный баланс. Если ребенок просится выйти, нужно обязательно его отпустить", — считает Мишонова.
Об инциденте сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее данным, в Одинцовской средней школе № 3 учитель не отпустила четвероклассника в туалет, мальчик обмочился прямо в классе. На фоне переживаний и унижений у ребенка подскочила температура, сейчас он болеет. Мама мальчика обратилась в прокуратуру.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
Вчера, 14:43
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Ксения Мишонова
 
 
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