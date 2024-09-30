https://ria.ru/20240930/shkola-1975530214.html
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово - РИА Новости, 30.09.2024
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что ее организация готовит обращение в Генеральную прокуратуру в связи со... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:43
2024-09-30T14:43
2024-09-30T17:18
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
одинцово
происшествия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что ее организация готовит обращение в Генеральную прокуратуру в связи со скандалом в школе в Одинцово, где учительница не отпустила четвероклассника в туалет. "Подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране. Многие подростки мне пишут об этом. Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году письма в разные министерства и ведомства не дали никакого результата", — написала Мизулина.По ее словам, инцидент произошел в Одинцовской средней общеобразовательной школе № 3. Мальчик, которому учительница не разрешила выйти в туалет, обмочился прямо в классе. Сейчас ребенок болеет, на фоне переживаний от унижения у него подскочила температура. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру. Мизулина отметила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру по всем подобным случаям. "Во многих школах детей не выпускают в туалет во время урока. Учителя говорят, что им прямо запрещает руководство школ. Хотим разобраться", — добавила она.Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, со своей стороны, заявила РИА Новости, что областные прокуратура и Министерство образования уже разбираются в ситуации, а учительнице вынесли выговор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина мизулина, лига безопасного интернета, одинцово, происшествия
Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Одинцово, Происшествия
Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
Мизулина обратится в ГП после того, как школьника в Одинцово не пустили в туалет
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале
, что ее организация готовит обращение в Генеральную прокуратуру в связи со скандалом в школе в Одинцово, где учительница не отпустила четвероклассника в туалет.
«
"Подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране. Многие подростки мне пишут об этом. Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году письма в разные министерства и ведомства не дали никакого результата", — написала Мизулина.
По ее словам, инцидент произошел в Одинцовской средней общеобразовательной школе № 3. Мальчик, которому учительница не разрешила выйти в туалет, обмочился прямо в классе. Сейчас ребенок болеет, на фоне переживаний от унижения у него подскочила температура. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру.
Мизулина отметила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру по всем подобным случаям.
"Во многих школах детей не выпускают в туалет во время урока. Учителя говорят, что им прямо запрещает руководство школ. Хотим разобраться", — добавила она.
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, со своей стороны, заявила РИА Новости, что областные прокуратура и Министерство образования уже разбираются в ситуации, а учительнице вынесли выговор.