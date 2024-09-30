https://ria.ru/20240930/shebekino-1975609143.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия

При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия - РИА Новости, 30.09.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия

Охранник предприятия в городе Шебекино ранен в результате прямых попаданий украинских снарядов на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:24

2024-09-30T20:24

2024-09-30T20:24

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Охранник предприятия в городе Шебекино ранен в результате прямых попаданий украинских снарядов на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли город Шебекино. Ранен один мирный житель. В результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия ранен охранник. Мужчину с открытыми ранениями лица и левого бедра бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков. Он добавил, что на предприятии повреждены несколько помещений и посечён забор. Также загорелись поддоны, на данный момент пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240927/dron-1975179466.html

шебекино

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия