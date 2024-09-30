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При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия
При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия - РИА Новости, 30.09.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия
Охранник предприятия в городе Шебекино ранен в результате прямых попаданий украинских снарядов на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:24
2024-09-30T20:24
2024-09-30T20:24
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Охранник предприятия в городе Шебекино ранен в результате прямых попаданий украинских снарядов на территорию промышленного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли город Шебекино. Ранен один мирный житель. В результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия ранен охранник. Мужчину с открытыми ранениями лица и левого бедра бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков. Он добавил, что на предприятии повреждены несколько помещений и посечён забор. Также загорелись поддоны, на данный момент пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинском обстреле Шебекино пострадал охранник предприятия
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал охранник предприятия