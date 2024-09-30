https://ria.ru/20240930/shaman-1975590423.html
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной - РИА Новости, 30.09.2024
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:22
2024-09-30T18:22
2024-09-30T18:22
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
shaman (ярослав дронов)
общество
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922462_0:154:3074:1883_1920x0_80_0_0_973ba79d567dabcd8ce508cd0e41d9be.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года назад миллионы русских людей вернулись к себе домой. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. "Привет, Россия! Ровно два года назад в этот день, 30 сентября 2022 года, в самом сердце нашей необъятной Родины мы отметили возвращение значительной части населения и территории исторической Новороссии. Миллионы русских вернулись в Россию — к себе домой", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
https://ria.ru/20240815/artist-1966324509.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974922462_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_273ec47837018a441ef07cf095904bd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, shaman (ярослав дронов) , общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общество, Шоубиз
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной
Shaman: два года назад миллионы русских людей вернулись домой