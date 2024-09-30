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Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной - РИА Новости, 30.09.2024
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Шоубиз
 
18:22 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/shaman-1975590423.html
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной - РИА Новости, 30.09.2024
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:22
2024-09-30T18:22
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
shaman (ярослав дронов)
общество
шоубиз
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года назад миллионы русских людей вернулись к себе домой. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. "Привет, Россия! Ровно два года назад в этот день, 30 сентября 2022 года, в самом сердце нашей необъятной Родины мы отметили возвращение значительной части населения и территории исторической Новороссии. Миллионы русских вернулись в Россию — к себе домой", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, shaman (ярослав дронов) , общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Общество, Шоубиз
Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной

Shaman: два года назад миллионы русских людей вернулись домой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года назад миллионы русских людей вернулись к себе домой.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
Вчера, 01:43
"Привет, Россия! Ровно два года назад в этот день, 30 сентября 2022 года, в самом сердце нашей необъятной Родины мы отметили возвращение значительной части населения и территории исторической Новороссии. Миллионы русских вернулись в Россию — к себе домой", - написал Shaman в своем Telegram-канале.
Shaman - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Shaman посетил Запорожскую АЭС
15 августа, 10:09
 
ШоубизРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаSHAMAN (Ярослав Дронов)Общество
 
 
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