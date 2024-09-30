https://ria.ru/20240930/shaman-1975590423.html

Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной

Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной - РИА Новости, 30.09.2024

Shaman поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов со страной

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:22

2024-09-30T18:22

2024-09-30T18:22

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

shaman (ярослав дронов)

общество

шоубиз

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с РФ, отметив, что два года назад миллионы русских людей вернулись к себе домой. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. "Привет, Россия! Ровно два года назад в этот день, 30 сентября 2022 года, в самом сердце нашей необъятной Родины мы отметили возвращение значительной части населения и территории исторической Новороссии. Миллионы русских вернулись в Россию — к себе домой", - написал Shaman в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

https://ria.ru/20240815/artist-1966324509.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, shaman (ярослав дронов) , общество