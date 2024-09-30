https://ria.ru/20240930/semya-1975483038.html

Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин

Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин - РИА Новости, 30.09.2024

Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин

Государство уделяет особое внимание адресной помощи семьям с детьми, выстроена целостная система поддержки, сообщила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:28

2024-09-30T12:28

2024-09-30T12:28

общество

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Государство уделяет особое внимание адресной помощи семьям с детьми, выстроена целостная система поддержки, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Особое внимание государством уделяется адресной помощи семьям с детьми, в рамках которой по поручению президента выстроена целостная система поддержки семей с детьми с охватом всех нуждающихся: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет охвачено 10 миллионов человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240930/matkapital-1975479234.html

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2024

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общество, россия