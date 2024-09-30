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Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин - РИА Новости, 30.09.2024
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12:28 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/semya-1975483038.html
Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин
Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин - РИА Новости, 30.09.2024
Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин
Государство уделяет особое внимание адресной помощи семьям с детьми, выстроена целостная система поддержки, сообщила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:28
2024-09-30T12:28
общество
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Государство уделяет особое внимание адресной помощи семьям с детьми, выстроена целостная система поддержки, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Особое внимание государством уделяется адресной помощи семьям с детьми, в рамках которой по поручению президента выстроена целостная система поддержки семей с детьми с охватом всех нуждающихся: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет охвачено 10 миллионов человек", - говорится в сообщении.
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общество, россия
Общество, Россия
Помощи семьям с детьми уделяется особое внимание, заявили в Минфин

Минфин: государство уделяет особое внимание адресной помощи семьям с детьми

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки в Москве
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья во время прогулки в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Государство уделяет особое внимание адресной помощи семьям с детьми, выстроена целостная система поддержки, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Особое внимание государством уделяется адресной помощи семьям с детьми, в рамках которой по поручению президента выстроена целостная система поддержки семей с детьми с охватом всех нуждающихся: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет охвачено 10 миллионов человек", - говорится в сообщении.
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