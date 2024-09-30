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Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2024
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Музейные маршруты России
 
12:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/russkiymuzey-1975478971.html
Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии
Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии - РИА Новости, 30.09.2024
Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии
Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии в 2026 году, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:19
2024-09-30T12:19
музейные маршруты россии
алла манилова
белоруссия
россия
русский музей
государственный русский музей
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии в 2026 году, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.&quot;Сотрудничество между двумя крупнейшими хранителями национального изобразительного искусства наших стран – Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь – давно вышло за пределы рамочных соглашений и договоров о намерениях. Наше партнерство куда глубже и поистине отражает нерушимую связь братских народов России и Беларуси, связанных едиными традициями, общей историей, а самое главное – единственно верными человеческими ценностями&quot;, – отметила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.По ее словам, в будущем году институции представят ряд крупных совместных проектов, отражающих разноплановость взаимодействия двух музеев. В их числе как масштабные выставки, так и просветительские программы и цифровые проекты.В 2026 году в Минске впервые пройдут Дни Русского музея, центральным событием которых станет организация выставки одного шедевра. Алла Манилова подчеркнула, что представленное произведение будет отобрано из числа самых знаковых работ из сокровищницы музея и, безусловно, будет являться шедевром мирового уровня. Программа также будет включать публичные лекции, мастер-классы и межмузейные семинары.Помимо проведения обменных выставочных проектов заключенное соглашение о партнерстве подразумевает передачу опыта деятельности Российского центра музейной педагогики и творческих инициатив Русского музея. Отмечается, что соответствующее поручение белорусским коллегам дал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.Генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Анна Кононова рассказала, что еще одним направлением станут повышение профессиональной подготовки сотрудников и осуществление профессионального обмена в реставрационной деятельности.Реставрационная школа Русского музея по праву считается одной из лучших в мире. В числе наиболее знаковых примеров были названы недавняя реставрация произведений Василия Сурикова "Степан Разин" и Карла Брюллова "Последний день Помпеи", а также спасение коллекции Таганрогского художественного музея. Руководители двух музеев договорились, что в ближайшие месяцы будет организована поездка десяти белорусских реставраторов в Русский музей.
https://ria.ru/20240924/muzey-1974430458.html
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алла манилова, белоруссия, россия, русский музей, государственный русский музей
Музейные маршруты России, Алла Манилова, Белоруссия, Россия, Русский музей, Государственный Русский музей

Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКартина К. Брюллова "Последний день Помпеи" после реставрации
Картина К. Брюллова Последний день Помпеи после реставрации - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дни Русского музея впервые пройдут в Белоруссии в 2026 году, сообщили в пресс-службе минкультуры РФ.
«

"Сотрудничество между двумя крупнейшими хранителями национального изобразительного искусства наших стран – Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь – давно вышло за пределы рамочных соглашений и договоров о намерениях. Наше партнерство куда глубже и поистине отражает нерушимую связь братских народов России и Беларуси, связанных едиными традициями, общей историей, а самое главное – единственно верными человеческими ценностями", – отметила генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

По ее словам, в будущем году институции представят ряд крупных совместных проектов, отражающих разноплановость взаимодействия двух музеев. В их числе как масштабные выставки, так и просветительские программы и цифровые проекты.
В 2026 году в Минске впервые пройдут Дни Русского музея, центральным событием которых станет организация выставки одного шедевра. Алла Манилова подчеркнула, что представленное произведение будет отобрано из числа самых знаковых работ из сокровищницы музея и, безусловно, будет являться шедевром мирового уровня. Программа также будет включать публичные лекции, мастер-классы и межмузейные семинары.
Принятие после реставрации картины К. Брюллова Последний день Помпеи в Русском музее в корпусе Бенуа - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Помимо проведения обменных выставочных проектов заключенное соглашение о партнерстве подразумевает передачу опыта деятельности Российского центра музейной педагогики и творческих инициатив Русского музея. Отмечается, что соответствующее поручение белорусским коллегам дал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.
Генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Анна Кононова рассказала, что еще одним направлением станут повышение профессиональной подготовки сотрудников и осуществление профессионального обмена в реставрационной деятельности.
Реставрационная школа Русского музея по праву считается одной из лучших в мире. В числе наиболее знаковых примеров были названы недавняя реставрация произведений Василия Сурикова "Степан Разин" и Карла Брюллова "Последний день Помпеи", а также спасение коллекции Таганрогского художественного музея. Руководители двух музеев договорились, что в ближайшие месяцы будет организована поездка десяти белорусских реставраторов в Русский музей.
 
Музейные маршруты РоссииАлла МаниловаБелоруссияРоссияРусский музейГосударственный Русский музей
 
 
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