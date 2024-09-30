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Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 30.09.2024 (обновлено: 11:39 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975431175.html
Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич
Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич - РИА Новости, 30.09.2024
Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич
Российские войска владеют инициативой в конфликте на Украине, а Западу становится все сложнее финансировать Киев, заявил президент Сербии Александр Вучич в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:48
2024-09-30T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сербия
александр вучич
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска владеют инициативой в конфликте на Украине, а Западу становится все сложнее финансировать Киев, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Politico."Русские владеют инициативой на поле боя", — сказал он. По мнению сербского президента, в начале конфликта страны Запада считали, что им будет легко инвестировать в украинскую оборону, но теперь это становится намного сложнее.В конце прошлой недели Вучич заявил в эфире ТВ Информер, что российские войска имеют психологическое преимущество на поле боя, поэтому мира сейчас быть не может. По его словам, было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что из истории известно, как закончили те, кто ее недооценивал.Президент России Владимир Путин в середине июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html
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в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, НАТО, Вооруженные силы Украины
Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: силы РФ владеют инициативой в конфликте на Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска владеют инициативой в конфликте на Украине, а Западу становится все сложнее финансировать Киев, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Politico.
"Русские владеют инициативой на поле боя", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
Вчера, 08:00
По мнению сербского президента, в начале конфликта страны Запада считали, что им будет легко инвестировать в украинскую оборону, но теперь это становится намного сложнее.
В конце прошлой недели Вучич заявил в эфире ТВ Информер, что российские войска имеют психологическое преимущество на поле боя, поэтому мира сейчас быть не может. По его словам, было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что из истории известно, как закончили те, кто ее недооценивал.
Президент России Владимир Путин в середине июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Украину привели на убой
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСербияАлександр ВучичНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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