https://ria.ru/20240930/rossiya-1975431175.html

Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич

Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич - РИА Новости, 30.09.2024

Россия владеет инициативой на поле боя, заявил Вучич

Российские войска владеют инициативой в конфликте на Украине, а Западу становится все сложнее финансировать Киев, заявил президент Сербии Александр Вучич в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:48

2024-09-30T09:48

2024-09-30T11:39

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские войска владеют инициативой в конфликте на Украине, а Западу становится все сложнее финансировать Киев, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью газете Politico."Русские владеют инициативой на поле боя", — сказал он. По мнению сербского президента, в начале конфликта страны Запада считали, что им будет легко инвестировать в украинскую оборону, но теперь это становится намного сложнее.В конце прошлой недели Вучич заявил в эфире ТВ Информер, что российские войска имеют психологическое преимущество на поле боя, поэтому мира сейчас быть не может. По его словам, было страшно глупо недооценивать российскую армию, потому что из истории известно, как закончили те, кто ее недооценивал.Президент России Владимир Путин в середине июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, нато, вооруженные силы украины