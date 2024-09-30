https://ria.ru/20240930/rossija-1975524844.html

Мишустин заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Ираном

Мишустин заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 30.09.2024

Мишустин заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с Ираном

Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:30

2024-09-30T14:30

2024-09-30T15:09

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ТЕГЕРАН, 30 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отношения России и Ирана имеют многовековую историю, опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения. И Россия искренне заинтересована в том, чтобы вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, придать ему более содержательное исполнение", - сказал Мишустин на переговорах с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Он напомнил, что такие решения были приняты лидерами двух стран. "Мы приветствуем принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства с Россией и полностью разделяем такой настрой", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что в РФ придают приоритетное значение расширению торгово- экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры, и предлагают продолжить работу по его увеличению. "Ну и, конечно, считаем важным создавать самые благоприятные условия для организации целого ряда инвестиционных крупных проектов в различных областях", - сказал Мишустин. Он напомнил, что решением таких задач должна заниматься совместная постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, с российской стороны ее возглавляет министр энергетики Сергей Цивилев. "В качестве наиболее перспективного направления рассматриваем логистику и транспортную инфраструктуру. Россия и Иран обладают большим транзитным потенциалом и в Каспийском регионе, и в Евразии. Мы активно развиваем международные коридоры: транспортный коридор "Север-Юг" связывает российские порты на Балтике, на северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана и обеспечивает прямой выход всех государств Евразии на быстро растущие рынки азиатско-тихоокеанского региона и Африки" - сказал Мишустин. Большое значение в Москве придают и гуманитарному сотрудничеству, добавил премьер."Я знаю, что в последнее время в Иране растёт интерес к обучению на русском языке, в частности, получению высшего образования. За последние четыре года количество иранских студентов, которые обучаются в вузах РФ, увеличилось в три раза и достигло 8000 человек. Это мы приветствуем. Есть большой потенциал в области наших туристических обменов, в частности, решение, которое было принято по получению безвизового режима для туристических групп, позволило повысить количество наших граждан, которые путешествуют в Иран на 52%, а у иранских туристов сегодня есть возможность оформить электронную визу для поездок в Россию", - сказал Мишустин.У Москвы и Тегерана есть много проектов в области инфраструктуры транспортной логистики, энергетики, сельского хозяйства, вопросов высоких технологий, промышленности, культурных, гуманитарных вопросов, отметил Мишустин и предложил перейти к обсуждению этой тематики.

https://ria.ru/20240929/iran-1975379074.html

https://ria.ru/20240930/livija-1975509103.html

https://ria.ru/20240929/mishustin-1975388040.html

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россия, иран, евразия, михаил мишустин, сергей цивилев, политика