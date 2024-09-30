https://ria.ru/20240930/regiony-1975441799.html

Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024

Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

россия

луганская народная республика

херсонская область

ольга любимова

общество

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. "Дорогие друзья, поздравляю с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Два года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области воссоединились с Российской Федерацией. Культура всегда была мостом, соединяющим сердца, и теперь мы вместе создаём новые страницы истории", - написала глава ведомства в своём Telegram-канале. Она отметила, что вклад новых регионов в поддержку и сохранение отечественного творческого наследия неоценим. "На их землях рождались выдающиеся художники, музыканты, писатели, чьи произведения обогатили российское и мировое искусство", - добавила Любимова. Министр напомнила, что ведомство за минувшие два года оснастило учреждения новых регионов современным оборудованием. Театрам предоставило костюмы и реквизит. В библиотеках укомплектовало книжные фонды. Для поддержки театров и филармоний реализовало акции "Общая сцена" и "Новое звучание". Кроме того, в рамках национального проекта "Культура" были открыты модельные муниципальные библиотеки, модернизированы кинозалы, оснащены детские школы искусств и музеи, работники учреждений культуры Донбасса и Новороссии прошли обучение. "Уверена, что наши совместные усилия откроют новые горизонты для творчества. Пусть эта дата станет символом единства, уважения и общей цели — сохранения и приумножения культурного наследия для будущих поколений!" - заключила Любимова.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, херсонская область , ольга любимова, общество, донецкая народная республика, запорожская область