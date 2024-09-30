https://ria.ru/20240930/regiony-1975441799.html
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024
Любимова поздравила россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
россия
луганская народная республика
херсонская область
ольга любимова
общество
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. "Дорогие друзья, поздравляю с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Два года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области воссоединились с Российской Федерацией. Культура всегда была мостом, соединяющим сердца, и теперь мы вместе создаём новые страницы истории", - написала глава ведомства в своём Telegram-канале. Она отметила, что вклад новых регионов в поддержку и сохранение отечественного творческого наследия неоценим. "На их землях рождались выдающиеся художники, музыканты, писатели, чьи произведения обогатили российское и мировое искусство", - добавила Любимова. Министр напомнила, что ведомство за минувшие два года оснастило учреждения новых регионов современным оборудованием. Театрам предоставило костюмы и реквизит. В библиотеках укомплектовало книжные фонды. Для поддержки театров и филармоний реализовало акции "Общая сцена" и "Новое звучание". Кроме того, в рамках национального проекта "Культура" были открыты модельные муниципальные библиотеки, модернизированы кинозалы, оснащены детские школы искусств и музеи, работники учреждений культуры Донбасса и Новороссии прошли обучение. "Уверена, что наши совместные усилия откроют новые горизонты для творчества. Пусть эта дата станет символом единства, уважения и общей цели — сохранения и приумножения культурного наследия для будущих поколений!" - заключила Любимова.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, херсонская область , ольга любимова, общество, донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Ольга Любимова, Общество, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
"Дорогие друзья, поздравляю с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Два года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области воссоединились с Российской Федерацией. Культура всегда была мостом, соединяющим сердца, и теперь мы вместе создаём новые страницы истории", - написала глава ведомства в своём Telegram-канале.
Она отметила, что вклад новых регионов в поддержку и сохранение отечественного творческого наследия неоценим.
"На их землях рождались выдающиеся художники, музыканты, писатели, чьи произведения обогатили российское и мировое искусство", - добавила Любимова.
Министр напомнила, что ведомство за минувшие два года оснастило учреждения новых регионов современным оборудованием. Театрам предоставило костюмы и реквизит. В библиотеках укомплектовало книжные фонды. Для поддержки театров и филармоний реализовало акции "Общая сцена" и "Новое звучание".
Кроме того, в рамках национального проекта "Культура" были открыты модельные муниципальные библиотеки, модернизированы кинозалы, оснащены детские школы искусств и музеи, работники учреждений культуры Донбасса
и Новороссии
прошли обучение.
"Уверена, что наши совместные усилия откроют новые горизонты для творчества. Пусть эта дата станет символом единства, уважения и общей цели — сохранения и приумножения культурного наследия для будущих поколений!" - заключила Любимова.