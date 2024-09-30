Рейтинг@Mail.ru
Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:06 30.09.2024 (обновлено: 18:58 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/razrabotka-1975475738.html
Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений
Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений - РИА Новости, 30.09.2024
Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений
Правительство Ханты-Мансийского округа продолжит создавать условия для того, чтобы компании инвестировали свои средства в геологоразведку, бурение, в разработку РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:06
2024-09-30T18:58
ханты-мансийский автономный округ
москва
руслан кухарук
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975461706_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6841eb179fa3157ca3b2650e196eb5cf.jpg
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского округа продолжит создавать условия для того, чтобы компании инвестировали свои средства в геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук на полях международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщается на сайте окружного правительства. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 26 по 28 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, губернатор Югры выступил спикером на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет", где рассказал об основных направлениях развития нефтегазовой отрасли в автономном округе. В своем выступлении он напомнил, что 40% всей нефти в стране добывается на территории автономного округа, отметив, что достижение целей, обозначенных в стратегии развития топливно-энергетического комплекса, зависит от условий стимулирования недропользователей. "Если не уделять внимание созданию условий, которые сегодня позволяют компаниям вкладывать свои средства в дальнейшую геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче ТрИЗов, то перспектив развития экономики страны, конечно, не будет. Поэтому мы намерены продолжить работу по этим направлениям", – цитирует слова Кухарука сайт окружного правительства. Кухарук подчеркнул, что работа по созданию условий продолжится "даже если сегодня меры поддержки, принятые на федеральном уровне, не позволят применить всё то, что сегодня в регионе применяется по пониженным ставкам, а также прорабатываемым механизмам по инвестиционному налоговому вычету". "Наш регион находится в высокой степени готовности корректировки регионального законодательства, которое будет применено адресно к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в разработку новых месторождений", - отметил губернатор. Также сообщается, что на полях Российской энергетической недели губернатор Югры Руслан Кухарук и генеральный директор "Российского энергетического агентства" Минэнергетики РФ Алексей Кулапин подписали соглашение о сотрудничестве. В числе направлений партнёрства правительства округа и агентства – цифровая трансформация, повышение эффективности, надёжности систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
https://ria.ru/20240924/khmao-1974464740.html
https://ria.ru/20240921/jugra-1974003861.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975461706_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e86e882905cc34638b561acb0faa17f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, руслан кухарук, россия, экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Москва, Руслан Кухарук, Россия, Экономика

Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского округа продолжит создавать условия для того, чтобы компании инвестировали свои средства в геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук на полях международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщается на сайте окружного правительства.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 26 по 28 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, губернатор Югры выступил спикером на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет", где рассказал об основных направлениях развития нефтегазовой отрасли в автономном округе. В своем выступлении он напомнил, что 40% всей нефти в стране добывается на территории автономного округа, отметив, что достижение целей, обозначенных в стратегии развития топливно-энергетического комплекса, зависит от условий стимулирования недропользователей.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Практики Сургутского района ХМАО вошли в "Белую книгу" ФАС
24 сентября, 16:57
"Если не уделять внимание созданию условий, которые сегодня позволяют компаниям вкладывать свои средства в дальнейшую геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче ТрИЗов, то перспектив развития экономики страны, конечно, не будет. Поэтому мы намерены продолжить работу по этим направлениям", – цитирует слова Кухарука сайт окружного правительства.
Кухарук подчеркнул, что работа по созданию условий продолжится "даже если сегодня меры поддержки, принятые на федеральном уровне, не позволят применить всё то, что сегодня в регионе применяется по пониженным ставкам, а также прорабатываемым механизмам по инвестиционному налоговому вычету".
"Наш регион находится в высокой степени готовности корректировки регионального законодательства, которое будет применено адресно к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в разработку новых месторождений", - отметил губернатор.
Также сообщается, что на полях Российской энергетической недели губернатор Югры Руслан Кухарук и генеральный директор "Российского энергетического агентства" Минэнергетики РФ Алексей Кулапин подписали соглашение о сотрудничестве. В числе направлений партнёрства правительства округа и агентства – цифровая трансформация, повышение эффективности, надёжности систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей
21 сентября, 16:09
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругМоскваРуслан КухарукРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала