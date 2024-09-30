https://ria.ru/20240930/razrabotka-1975475738.html

Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений

Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений - РИА Новости, 30.09.2024

Югра продолжит поддерживать разработку новых месторождений

Правительство Ханты-Мансийского округа продолжит создавать условия для того, чтобы компании инвестировали свои средства в геологоразведку, бурение, в разработку РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:06

2024-09-30T12:06

2024-09-30T18:58

ханты-мансийский автономный округ

москва

руслан кухарук

россия

экономика

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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского округа продолжит создавать условия для того, чтобы компании инвестировали свои средства в геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, об этом заявил губернатор округа Руслан Кухарук на полях международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщается на сайте окружного правительства. Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел с 26 по 28 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, губернатор Югры выступил спикером на сессии "Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет", где рассказал об основных направлениях развития нефтегазовой отрасли в автономном округе. В своем выступлении он напомнил, что 40% всей нефти в стране добывается на территории автономного округа, отметив, что достижение целей, обозначенных в стратегии развития топливно-энергетического комплекса, зависит от условий стимулирования недропользователей. "Если не уделять внимание созданию условий, которые сегодня позволяют компаниям вкладывать свои средства в дальнейшую геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче ТрИЗов, то перспектив развития экономики страны, конечно, не будет. Поэтому мы намерены продолжить работу по этим направлениям", – цитирует слова Кухарука сайт окружного правительства. Кухарук подчеркнул, что работа по созданию условий продолжится "даже если сегодня меры поддержки, принятые на федеральном уровне, не позволят применить всё то, что сегодня в регионе применяется по пониженным ставкам, а также прорабатываемым механизмам по инвестиционному налоговому вычету". "Наш регион находится в высокой степени готовности корректировки регионального законодательства, которое будет применено адресно к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в разработку новых месторождений", - отметил губернатор. Также сообщается, что на полях Российской энергетической недели губернатор Югры Руслан Кухарук и генеральный директор "Российского энергетического агентства" Минэнергетики РФ Алексей Кулапин подписали соглашение о сотрудничестве. В числе направлений партнёрства правительства округа и агентства – цифровая трансформация, повышение эффективности, надёжности систем топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

https://ria.ru/20240924/khmao-1974464740.html

https://ria.ru/20240921/jugra-1974003861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, руслан кухарук, россия, экономика