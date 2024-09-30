https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975403910.html

Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона

Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона - РИА Новости, 30.09.2024

Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона

Адвокаты фигурантов дела о поставках некачественного питания для армии сообщили, что рацион питания был заменен, указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:58

2024-09-30T03:58

2024-09-30T04:07

происшествия

дмитрий булгаков

россия

москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Адвокаты фигурантов дела о поставках некачественного питания для армии сообщили, что рацион питания был заменен, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Стороной защиты указано, что весь рацион питания был заменен, а вывод о завышении цен экспертным путем следователем не установлен", — сказано в документах.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

https://ria.ru/20240927/arest-1974991465.html

https://ria.ru/20240930/ivanov-1975400220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитрий булгаков, россия, москва