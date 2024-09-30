Рейтинг@Mail.ru
Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 30.09.2024 (обновлено: 04:07 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975403910.html
Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона
Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона - РИА Новости, 30.09.2024
Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона
Адвокаты фигурантов дела о поставках некачественного питания для армии сообщили, что рацион питания был заменен, указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T03:58
2024-09-30T04:07
происшествия
дмитрий булгаков
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Адвокаты фигурантов дела о поставках некачественного питания для армии сообщили, что рацион питания был заменен, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Стороной защиты указано, что весь рацион питания был заменен, а вывод о завышении цен экспертным путем следователем не установлен", — сказано в документах.Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
https://ria.ru/20240927/arest-1974991465.html
https://ria.ru/20240930/ivanov-1975400220.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дмитрий булгаков, россия, москва
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Россия, Москва
Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона

Защита фигурантов дела о сухпайках: завышение цен следователем не установлено

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Адвокаты фигурантов дела о поставках некачественного питания для армии сообщили, что рацион питания был заменен, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Стороной защиты указано, что весь рацион питания был заменен, а вывод о завышении цен экспертным путем следователем не установлен", — сказано в документах.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали
27 сентября, 09:25
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В деле Тимура Иванова появилась новая элитная иномарка
02:45
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала