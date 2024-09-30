Защита фигурантов дела о сухпайках заявила о замене рациона
Защита фигурантов дела о сухпайках: завышение цен следователем не установлено
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Адвокаты фигурантов дела о поставках некачественного питания для армии сообщили, что рацион питания был заменен, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Стороной защиты указано, что весь рацион питания был заменен, а вывод о завышении цен экспертным путем следователем не установлен", — сказано в документах.
Фигуранта по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны арестовали
27 сентября, 09:25
Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Как сообщали тогда в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.