https://ria.ru/20240930/raketa-1975473132.html

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 30.09.2024

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбили в понедельник над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:56

2024-09-30T11:56

2024-09-30T11:57

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Две украинские ракеты сбили в понедельник над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал глава региона. Ранее в регионе объявляли ракетную опасность, она продлилась 15 минут.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф