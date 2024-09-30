https://ria.ru/20240930/raketa-1975473132.html
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Над Курской областью сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 30.09.2024
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбили в понедельник над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:56
2024-09-30T11:56
2024-09-30T11:57
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 30 сен – РИА Новости. Две украинские ракеты сбили в понедельник над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал глава региона. Ранее в регионе объявляли ракетную опасность, она продлилась 15 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Курской областью сбили две украинские ракеты
Губернатор Смирнов: над Курской областью ПВО сбила две украинские ракеты