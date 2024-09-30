https://ria.ru/20240930/rabotodateli-1975570384.html

Минобразования РФ: работодатели должны вовлекаться в подготовку инженеров

Минобразования РФ: работодатели должны вовлекаться в подготовку инженеров - РИА Новости, 30.09.2024

Минобразования РФ: работодатели должны вовлекаться в подготовку инженеров

В России назрела необходимость выработки единого ядра инженерного образования, а работодатели должны вовлекаться в процесс подготовки инженерных кадров, сообщил РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:16

2024-09-30T17:16

2024-09-30T17:16

россия

эн+ (en+ group)

красноярский край

иркутская область

сибирский федеральный университет

новый курс

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В России назрела необходимость выработки единого ядра инженерного образования, а работодатели должны вовлекаться в процесс подготовки инженерных кадров, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.Заявление прозвучало в рамках сессии "Инженерные кадры для обеспечения технологического суверенитета и глобального лидерства отечественного ТЭК", которая прошла на Российской энергетической неделе."Сегодня во всех отраслях реального сектора мы сталкиваемся с проблемой дефицита кадров, причем, как на уровне рабочих кадров, так и на уровне инженерных. Причины этого - причины политического порядка, перестройки экономики, демографическая причина", - отметил Афанасьев.При этом он подчеркнул, что спрос на кадры вырос, а количество абитуриентов и студентов резко сократилось. При этом студенты инженерных специальностей– это примерно 42% всех студентов в стране, что немало. Однако дальнейшее увеличение их числа сегоня под вопросом.Он уточнил, что в стране наблюдается падение количества сдающих ЕГЭ по физике, математике, химии, биологии. Но проблема решается на высшем уровне."Эта проблема поднята президентом на самый высокий уровень. По поручению президента сейчас разработан проект концепции повышения качества естественно-научного образования в средней школе, проходит экспертное обсуждение. <…> Популяризация, профориентация инженерно-технических и естественно-научных направлений, все это должно дать системный эффект", - отметил Афанасьев.Однако он подчеркнул, что это длинный цикл, но задача будет системно решаться."Здесь важно участие работодателей, потому что даже самый подготовленный преподаватель хуже расскажет о будущем месте работы, чем работодатель, владеющий этим до кончиков пальцев", - подчеркнул замминистра.Также он обратил внимание на необходимость создать единые стандарты образования для инженеров."Следующее – необходимость выработки единого ядра инженерного образования, вне зависимости от того, где вуз находится, в каком регионе, кому он подчинен. При этом мы сохраняем и развиваем общекультурные, гуманитарные, социальные компетенции и знания", - отметил Афанасьев.Также он обратил внимание на вопрос трудоустройства, которое с этого года станет ключевым показателем оценки университетаВопрос нехватки инженерных кадров также озвучила заместитель генерального директора по управлению персоналом "Эн+" Наталья Альбрехт. Она отметила, что сегодня работодатели сами должны создавать себе квалифицированные кадры."Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы начали с "Энергоклассов". Мы берем детей в школе, ведем дополнительные занятия, физика, математика, экскурсии начиная с 5 класса на все наши предприятия, ролевые квесты. Цель такого вовлечения - довести школьника до колледжа, либо до института. В Красноярском крае у нас Сибирский федеральный университет базовый вуз, Иркутская область – это ИРНИТУ", - отметила Альбрехт.Она считает, что учебные программы крупных работодателей - единственная возможность закрепить ребят за этими предприятиями, помочь им сделать выбор."Потому что, конечно, они, не погрузившись, не могут представить, что же такое энергетика, что же такое завод. Конечно, наша задача сделать эти профессии – красивыми, востребованными и интересными", - подчеркнула Альбрехт.

https://ria.ru/20240718/zayavki-1960542540.html

https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1950977623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, эн+ (en+ group), красноярский край, иркутская область, сибирский федеральный университет