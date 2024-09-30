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Путин поприветствовал гостей Московского фестиваля фортепианной музыки

Путин поприветствовал гостей Московского фестиваля фортепианной музыки - РИА Новости, 30.09.2024

Путин поприветствовал гостей Московского фестиваля фортепианной музыки

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Московского фестиваля фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:00

2024-09-30T20:00

2024-09-30T20:00

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей III Московского фестиваля фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия III Московского фестиваля фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса, который в нынешнем году получил высокий международный статус. Как и прежде, программа фестиваля впечатляет своим размахом, множеством интересных, содержательных мероприятий и большим количеством участников", - приводятся слова главы государства. Путин уточнил, что на крупнейших сценических площадках столицы, в музеях, библиотеках, детских музыкальных школах пройдут концерты, выставки, кинопоказы, литературно-музыкальные композиции, посвящённые жизни и творчеству великого, всемирно известного пианиста, педагога, выдающегося деятеля отечественной культуры Эмиля Григорьевича Гилельса. По словам президента, отрадно, что в рамках этого масштабного, созидательного проекта успешно прошли гастроли российских мастеров в КНР. "Уверен, что фестиваль объединит гостей из разных стран вокруг непреходящих ценностей духовности и просвещения, познакомит их с признанными мэтрами фортепианной школы и начинающими исполнителями, послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам вдохновения и всего самого доброго", — добавил Путин.

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россия, китай, владимир путин, общество