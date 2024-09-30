https://ria.ru/20240930/putin-1975548221.html

Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии

Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 30.09.2024

Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение и развитие Донбасса и Новороссии, отметив, что основной общей задачей является... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:36

2024-09-30T15:36

2024-09-30T15:36

донбасс

новороссия

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение и развитие Донбасса и Новороссии, отметив, что основной общей задачей является создание благоприятных условий для жителей новых регионов страны. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. "Прежде всего обращаюсь к участникам нашего мероприятия: хочу вас поблагодарить за то, что вы все вместе делаете для возрождения Новороссии и Донбасса. Еще раз поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения новых регионов с Россией!" - сказал глава государства. Путин также отметил, что основной задачей является создание благоприятных условий развития новых регионов, в первую очередь, с точки зрения безопасности людей. "Но мы не будем откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов. Люди нуждаются в этом не потом, а сейчас. Я уверен, что все задачи, которые мы поставили перед собой, будут решены", - добавил он.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

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новороссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, новороссия, россия, владимир путин, общество