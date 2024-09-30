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Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 30.09.2024
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15:36 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975548221.html
Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии
Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии
Президент России Владимир Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение и развитие Донбасса и Новороссии, отметив, что основной общей задачей является... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:36
2024-09-30T15:36
донбасс
новороссия
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение и развитие Донбасса и Новороссии, отметив, что основной общей задачей является создание благоприятных условий для жителей новых регионов страны. День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. "Прежде всего обращаюсь к участникам нашего мероприятия: хочу вас поблагодарить за то, что вы все вместе делаете для возрождения Новороссии и Донбасса. Еще раз поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения новых регионов с Россией!" - сказал глава государства. Путин также отметил, что основной задачей является создание благоприятных условий развития новых регионов, в первую очередь, с точки зрения безопасности людей. "Но мы не будем откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов. Люди нуждаются в этом не потом, а сейчас. Я уверен, что все задачи, которые мы поставили перед собой, будут решены", - добавил он.
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донбасс, новороссия, россия, владимир путин, общество
Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие Донбасса и Новороссии

Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение Донбасса и Новороссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение и развитие Донбасса и Новороссии, отметив, что основной общей задачей является создание благоприятных условий для жителей новых регионов страны.
День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября.
«
"Прежде всего обращаюсь к участникам нашего мероприятия: хочу вас поблагодарить за то, что вы все вместе делаете для возрождения Новороссии и Донбасса. Еще раз поздравляю вас с праздником - с Днем воссоединения новых регионов с Россией!" - сказал глава государства.
Путин также отметил, что основной задачей является создание благоприятных условий развития новых регионов, в первую очередь, с точки зрения безопасности людей. "Но мы не будем откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов. Люди нуждаются в этом не потом, а сейчас. Я уверен, что все задачи, которые мы поставили перед собой, будут решены", - добавил он.
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День воссоединения новых регионов с Россией
Вчера, 01:43
 
ДонбассНовороссияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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