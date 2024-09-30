https://ria.ru/20240930/putin-1975541563.html

Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая

Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая - РИА Новости, 30.09.2024

Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая

Власти России не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах страны, займутся этим прямо сейчас, заявил президент РФ РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:14

2024-09-30T15:14

2024-09-30T15:20

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луганская народная республика

общество

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах страны, займутся этим прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов (в новых регионах РФ – ред.), будем делать это прямо сейчас, будем заниматься этим сейчас. Имею в виду, что люди, которые проживают на этих территориях, нуждаются в этом не потом, а именно сейчас", - сказал Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240930/putin-1975521365.html

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