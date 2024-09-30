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Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая - РИА Новости, 30.09.2024
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15:14 30.09.2024 (обновлено: 15:20 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/putin-1975541563.html
Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая
Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая - РИА Новости, 30.09.2024
Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая
Власти России не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах страны, займутся этим прямо сейчас, заявил президент РФ РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:14
2024-09-30T15:20
россия
владимир путин
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах страны, займутся этим прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов (в новых регионах РФ – ред.), будем делать это прямо сейчас, будем заниматься этим сейчас. Имею в виду, что люди, которые проживают на этих территориях, нуждаются в этом не потом, а именно сейчас", - сказал Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240930/putin-1975521365.html
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херсонская область
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россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество, Экономика
Путин: социальные вопросы в новых регионах будут решать, не откладывая

Путин: власти не будут откладывать решение социальных вопросов в новых регионах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Власти России не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов в новых регионах страны, займутся этим прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не будем откладывать на потом решение экономических и социальных вопросов (в новых регионах РФ – ред.), будем делать это прямо сейчас, будем заниматься этим сейчас. Имею в виду, что люди, которые проживают на этих территориях, нуждаются в этом не потом, а именно сейчас", - сказал Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России
Вчера, 14:22
 
РоссияВладимир ПутинХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбществоЭкономика
 
 
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