https://ria.ru/20240930/putin-1975522892.html
В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин
В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин
В новых регионах РФ много зависит от социальной сферы, это касается и интеграции субъектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:28
2024-09-30T14:28
2024-09-30T14:35
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В новых регионах РФ много зависит от социальной сферы, это касается и интеграции субъектов, заявил президент России Владимир Путин."От социальной сферы так много зависит, это касается и повышения качества жизни, и в целом обеспечения эффективной, полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в единое российское пространство: образовательное, духовное, культурное, экономическое", - сказал глава государства в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.Путин отметил, что общая цель – создать каждому гражданину России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста. "Помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной", - заключил президент.
https://ria.ru/20240930/putin-1975526002.html
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владимир путин, россия, общество, новороссия, донбасс
Владимир Путин, Россия, Общество, Новороссия, Донбасс
В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин
Путин: интеграция новых субъектов зависит от социальной сферы