https://ria.ru/20240930/putin-1975522892.html

В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин

В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин

В новых регионах РФ много зависит от социальной сферы, это касается и интеграции субъектов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:28

2024-09-30T14:28

2024-09-30T14:35

владимир путин

россия

общество

новороссия

донбасс

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В новых регионах РФ много зависит от социальной сферы, это касается и интеграции субъектов, заявил президент России Владимир Путин."От социальной сферы так много зависит, это касается и повышения качества жизни, и в целом обеспечения эффективной, полноценной интеграции Донбасса и Новороссии в единое российское пространство: образовательное, духовное, культурное, экономическое", - сказал глава государства в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.Путин отметил, что общая цель – создать каждому гражданину России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста. "Помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной", - заключил президент.

https://ria.ru/20240930/putin-1975526002.html

россия

новороссия

донбасс

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владимир путин, россия, общество, новороссия, донбасс