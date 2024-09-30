https://ria.ru/20240930/putin-1975521365.html

Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России

Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России - РИА Новости, 30.09.2024

Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России

Программа развития Донбасса и Новороссии - это один из важнейших национальных приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:22

2024-09-30T14:22

2024-09-30T14:25

россия

владимир путин

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Программа развития Донбасса и Новороссии - это один из важнейших национальных приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин.День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября."Комплексная, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов России – это один из наших общенациональных важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240930/putin-1975521557.html

россия

донбасс

новороссия

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2024

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия