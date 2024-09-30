https://ria.ru/20240930/putin-1975521365.html
Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России
Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России - РИА Новости, 30.09.2024
Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России
Программа развития Донбасса и Новороссии - это один из важнейших национальных приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:22
2024-09-30T14:22
2024-09-30T14:25
россия
владимир путин
донбасс
новороссия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Программа развития Донбасса и Новороссии - это один из важнейших национальных приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин.День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отмечается 30 сентября."Комплексная, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов России – это один из наших общенациональных важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20240930/putin-1975521557.html
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россия, владимир путин, донбасс, новороссия
Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия
Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии важнейшим приоритетом России
Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии одним из важнейших приоритетов РФ