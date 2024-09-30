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Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
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14:15 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975512237.html
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:15
2024-09-30T14:15
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС.
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Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС.
2024-09-30T14:15
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Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах

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Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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