https://ria.ru/20240930/putin-1975512237.html
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:15
2024-09-30T14:15
2024-09-30T14:15
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС
2024-09-30T14:15
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PT54M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС.
2024-09-30T14:15
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PT54M53S
Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин открывает объекты социальной инфраструктуры в новых регионах по ВКС.