https://ria.ru/20240930/putin-1975510656.html

У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами

У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024

У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами

Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:49

2024-09-30T13:49

2024-09-30T13:49

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли планы у президента на участие в праздничных концертах в честь годовщины воссоединения четырех регионов России.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин, общество