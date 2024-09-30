https://ria.ru/20240930/putin-1975510656.html
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами
Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:49
2024-09-30T13:49
2024-09-30T13:49
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли планы у президента на участие в праздничных концертах в честь годовщины воссоединения четырех регионов России.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами
Путин не планирует участие в концертах в День воссоединения с новыми регионами