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У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024
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13:49 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975510656.html
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами - РИА Новости, 30.09.2024
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами
Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:49
2024-09-30T13:49
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли планы у президента на участие в праздничных концертах в честь годовщины воссоединения четырех регионов России.
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россия
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
У Путина в графике нет мероприятий ко Дню воссоединения с новыми регионами

Путин не планирует участие в концертах в День воссоединения с новыми регионами

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Участие президента РФ Владимира Путина в праздничных мероприятиях в честь годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли планы у президента на участие в праздничных концертах в честь годовщины воссоединения четырех регионов России.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
Вчера, 01:43
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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