https://ria.ru/20240930/putin-1975427612.html

Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях

Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2024

Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях

Предприятия активно восстанавливаются на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, там строятся социальные объекты, в работу включены все российские... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:33

2024-09-30T09:33

2024-09-30T09:33

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Предприятия активно восстанавливаются на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, там строятся социальные объекты, в работу включены все российские субъекты, заявил президент РФ Владимир Путин. "На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы", - заявил Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

россия

донбасс

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, новороссия, владимир путин