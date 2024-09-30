https://ria.ru/20240930/putin-1975427612.html
Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях
Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2024
Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях
Предприятия активно восстанавливаются на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, там строятся социальные объекты, в работу включены все российские... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:33
2024-09-30T09:33
2024-09-30T09:33
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Предприятия активно восстанавливаются на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, там строятся социальные объекты, в работу включены все российские субъекты, заявил президент РФ Владимир Путин. "На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы", - заявил Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин рассказал о восстановлении предприятий на освобожденных территориях
Путин: на освобожденных в ходе СВО территориях восстанавливаются предприятия