https://ria.ru/20240930/putin-1975427470.html

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой - РИА Новости, 30.09.2024

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:32

2024-09-30T09:32

2024-09-30T09:32

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

общество

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. "Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество, запорожская область, херсонская область