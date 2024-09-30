https://ria.ru/20240930/putin-1975427470.html
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:32
2024-09-30T09:32
2024-09-30T09:32
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. "Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество, Запорожская область, Херсонская область