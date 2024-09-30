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Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой - РИА Новости, 30.09.2024
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09:32 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975427470.html
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:32
2024-09-30T09:32
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. "Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://ria.ru/20240930/rossiya-1975421256.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество, Запорожская область, Херсонская область

Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Обращение Путина в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами
09:05
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбществоЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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