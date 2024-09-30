https://ria.ru/20240930/putin-1975425856.html
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин
Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:25
2024-09-30T09:25
2024-09-30T09:26
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_0:96:2930:1744_1920x0_80_0_0_2e56ae5c7331ac1b6a3248ecdb61c6e0.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.Россия, подчеркнул он, не бросила своих братьев и сестер на Донбассе и в Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта."Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - подчеркнул Путин.
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970758465_27:0:2600:1930_1920x0_80_0_0_9b6aaccc86a1cafb7b1e25732226fb47.jpg
Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
2024-09-30T09:25
true
PT3M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, новороссия, владимир путин, видео
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин
Путин: жители Донбасса и Новороссии дали отпор неонацистской диктатуре
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
с Россией.
"Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.
Россия, подчеркнул он, не бросила своих братьев и сестер на Донбассе и в Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта.
"Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - подчеркнул Путин.