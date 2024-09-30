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Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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09:25 30.09.2024 (обновлено: 09:26 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/putin-1975425856.html
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин
Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:25
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россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.Россия, подчеркнул он, не бросила своих братьев и сестер на Донбассе и в Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта."Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - подчеркнул Путин.
россия
донбасс
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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, видео
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин

Путин: жители Донбасса и Новороссии дали отпор неонацистской диктатуре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
"Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.
Россия, подчеркнул он, не бросила своих братьев и сестер на Донбассе и в Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта.
"Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - подчеркнул Путин.
 
РоссияДонбассНовороссияВладимир Путин
 
 
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