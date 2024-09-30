https://ria.ru/20240930/putin-1975425856.html

Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин

Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Донбасс и Новороссия дали отпор неонацистской диктатуре, заявил Путин

Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:25

2024-09-30T09:25

2024-09-30T09:26

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители Донбасса и Новороссии выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.Россия, подчеркнул он, не бросила своих братьев и сестер на Донбассе и в Новороссии, пыталась достичь мирного разрешения конфликта."Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - подчеркнул Путин.

россия

донбасс

новороссия

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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. 2024-09-30T09:25 true PT3M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, видео