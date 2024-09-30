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Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 30.09.2024 (обновлено: 11:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pushilin-1975457196.html
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин
Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:15
2024-09-30T11:24
угледар
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим также, что наши подразделения это (укрепрайоны ВСУ в Угледаре – ред.) не останавливает, и ежедневные улучшения позиций (российских войск – ред.), и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия, там (подразделения – ред.) в рамках Восточного военного округа, они показывают блестящий результат", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240930/dnr-1975430507.html
угледар
донецкая народная республика
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угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Угледар, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ ежедневно улучшают позиции в Угледаре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим также, что наши подразделения это (укрепрайоны ВСУ в Угледаре – ред.) не останавливает, и ежедневные улучшения позиций (российских войск – ред.), и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия, там (подразделения – ред.) в рамках Восточного военного округа, они показывают блестящий результат", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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