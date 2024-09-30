https://ria.ru/20240930/pushilin-1975457196.html

Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин

Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024

Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин

Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:15

2024-09-30T11:15

2024-09-30T11:24

угледар

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим также, что наши подразделения это (укрепрайоны ВСУ в Угледаре – ред.) не останавливает, и ежедневные улучшения позиций (российских войск – ред.), и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия, там (подразделения – ред.) в рамках Восточного военного округа, они показывают блестящий результат", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240930/dnr-1975430507.html

угледар

донецкая народная республика

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угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины