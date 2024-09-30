https://ria.ru/20240930/pushilin-1975457196.html
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин
Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:15
2024-09-30T11:15
2024-09-30T11:24
угледар
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска ежедневно улучшают позиции в освобождаемом Угледаре Донецкой народной республики, фиксируется очень серьезный охват города, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Мы видим также, что наши подразделения это (укрепрайоны ВСУ в Угледаре – ред.) не останавливает, и ежедневные улучшения позиций (российских войск – ред.), и очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия, там (подразделения – ред.) в рамках Восточного военного округа, они показывают блестящий результат", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240930/dnr-1975430507.html
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Угледар, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские войска ежедневно улучшают позиции в Угледаре, заявил Пушилин
Пушилин: ВС РФ ежедневно улучшают позиции в Угледаре