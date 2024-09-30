https://ria.ru/20240930/propiska-1975618387.html
Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации
Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации - РИА Новости, 30.09.2024
Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации
Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок "прописки" одним годом, следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на портале РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:49
2024-09-30T21:49
2024-09-30T21:49
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок "прописки" одним годом, следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Пункт 32 изложить в следующей редакции: 32. Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на один год", - следует из документа. Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года. Исходя из ранее установленного порядка постановки иностранцев на миграционный учет, регистрация по месту пребывания (временная регистрация) оформляется, если гражданин находится более трех месяцев в регионе, в котором у него нет постоянной прописки.
https://ria.ru/20240930/mvd-1975538166.html
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общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок регистрации
Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок прописки одним годом
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временно пребывающим в России мигрантам ограничат срок "прописки" одним годом, следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Пункт 32 изложить в следующей редакции: 32. Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на один год", - следует из документа.
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года.
Исходя из ранее установленного порядка постановки иностранцев на миграционный учет, регистрация по месту пребывания (временная регистрация) оформляется, если гражданин находится более трех месяцев в регионе, в котором у него нет постоянной прописки.